7 datos importantes sobre los cupones SNAP tras reducción en fondos de emergencia por pandemia

Los cupones de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) no solo es el programa al que más estadounidenses en necesidad impacta, sino que reduce la inseguridad alimentaria hasta en un 30%.

Sin embargo, las asignaciones adicionales de emergencia por la pandemia aprobadas en el 2020 en el Congreso de Estados Unidos caducaron en todos los estados este mes, por lo que los beneficiarios de SNAP están recibiendo el monto regular que solían manejar antes de esa fecha.

Expertos anticipan que lo anterior dejará desprovistos de recursos a decenas de recipientes que continúan batallando contra los altos costos de productos y servicios debido a la inflación.

Los fondos SNAP son todavía más efectivos en el caso de niños que sufren muy baja seguridad alimentaria o una severa forma de inseguridad alimentaria caracterizada por patrones de alimentación interrumpidos y reducción en la ingesta de comida.

Según los datos de diciembre pasado de Food Security Supplement of the Current Population Survey citados por The Center on Budget and Policy Priorities, la inseguridad alimentaria en EE.UU. incrementó a principios de la llamada Gran Recesión de 11.1 % en 2007 a 14.6 % en 2008; reportó un pico de 15 % en el 2011. El problema disminuyó constantemente hacia el 2019 a 10.5 %. “Como resultado de los robustos esfuerzos de alivio durante la pandemia, la inseguridad alimentaria no resurgió como en la Gran Recesión. El cálculo anual típico no cambió en el 2020 de su nivel en el 2019 de 10.5 %. Sin embargo, el número de individuos en hogares con inseguridad alimentaria incrementó en 3 millones, de 35.2 millones en el 2019 a 38.3 millones en 2020”, detalló el CBPP en un reporte en su página web.

En marzo del 2020, la legislatura en Washington D.C. aumentó la cantidad mensual que recibían los beneficiarios de este programa mediante la Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus. La medida otorgó un mínimo de $92 dólares mensuales adicionales en promedio.

En diciembre pasado, la ley ómnibus o de gastos federales para el año fiscal 2023 finalizó con el estipendio de emergencia.

¿Qué es SNAP?

El programa SNAP provee apoyo nutricional para familias y adultos mayores de 60 años de bajos ingresos, así como personas con discapacidades y otros individuos en necesidad económica.

“Aproximadamente, dos terceras partes de los participantes de SNAP son familias con niños, y más de un tercio son hogares con adultos mayores o personas con discapacidades. Después del seguro por desempleo, SNAP es es programa federal más receptivo que provee asistencia adicional durante y después de recesiones económicos”, destacó el Centro.

¿Quiénes son elegibles?

Los cupones de alimentos no se restringen a ciertas categorías como otros programas de asistencia federal. SNAP está ampliamente disponible para hogares de bajos ingresos.

Las reglas de elegibilidad son establecidas por las autoridades federales y uniformados a través de la nación por medio de los estados. Sin embargo, cada demarcación cuenta con la flexibilidad de alterar requerimientos. Tres criterios básicos hacen que un hogar pueda solicitar la ayuda. El primero es que los ingresos brutos mensuales estén en o por debajo del 130 % del nivel de pobreza o $2,379 mensuales (aproximadamente $28,550 al año) para un hogar con tres integrantes en el año fiscal 2022. Hogares con un miembro de 60 años o más o con necesidades especiales por discapacidad no necesitan cumplir con este límite.

¿Cómo aplicar a SNAP?

Cada estado diseña su propio proceso para solicitar los fondos para alimentos con base en las guías federales. Los interesados pueden solicitar en su oficina de SNAP más cercana o enviando su aplicación por correo postal. Actualmente, prácticamente todos los estados cuentan con el sistema de aplicación en línea o por internet. Los solicitantes deben contestar preguntas por medio de una entrevista que puede ser telefónica. Como parte del proceso, las personas deben notificar aspectos de su identidad, lugar de residencia y estatus migratorio, entre otros.

Indocumentados no son elegibles a fondos SNAP

Los indocumentados no tienen el derecho de solicitar cupones de alimentos SNAP.

Sin embargo, los portadores de “Green card” o no ciudadanos con residencia permanente son elegibles a asistencia SNAP siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos como vivir en EE.UU. por al menos cinco años.

¿Cómo se redimen los créditos de SNAP?

Los hogares elegibles reciben una tarjeta electrónica como EBT (beneficio transferido electrónicamente) a la que se transfiere el cheque mensual para alimentos.

“Los participantes pueden usarlo para comprar alimentos en los más de 254,000 establecimientos autorizados para participar en el programa. En el 2021, 80 % de los beneficios fueron redimidos en supermercados y mega tiendas. SNAP no puede ser utilizado para comprar bebidas alcohólicas, cigarrillos, suplementos vitamínicos y otros productos como artículos para el hogar o comidas calientes”, explicó la entidad.

Los hogares deben contactar a la oficina de SNAP que corresponda si sus ingresos aumentan dramáticamente. “Ellos además tienen que reaplicar periódicamente, típicamente cada seis y 12 meses en el caso de la mayoría de las familias, y cada 12 y 24 meses si son adultos mayores o personas con discapacidades”, indica el sitio web.

En promedio, los participantes de SNAP recibieron un estimado de $127 al mes (o aproximadamente $4.16 al día) por persona en el año fiscal 2021. Como parte de la ayuda extra por la pandemia, los beneficiarios recibieron en promedio $92 más al mes o $3.01 diarios para un total de $218 por persona.

¿Quiénes reciben más cantidad de fondos SNAP?

Para ayudar a los hogares a afrontar la necesidad de una dieta adecuada, la fórmula de beneficios de SNAP le permite a los hogares con los ingresos más bajos recibir la mayor cantidad de dinero. La fórmula parte de la premisa de que las familias gastarán un 30 % de su ingreso neto en alimentos.

SNAP es el programa al que más fondos federales se le asigna

En el año fiscal 2021, el Gobierno federal inyectó unos $111,000 millones de dólares en SNAP y otros programas de asistencia alimenticia relacionados. Aproximadamente, $105,000 millones o 94 % de la inversión en SNAP fueron dirigidos directamente a los beneficios que los hogares usaron para la compra de alimentos. “Del total de beneficios SNAP en el año fiscal 2021, aproximadamente 60 % o $63, 000 millones, fueron autorizados bajo el programa regular de SNAP. El resto, (40 % o aproximadamente $42,000 millones) fueron para la autorización temporal que el Congreso y las administraciones de Trump y Biden promulgaron para responder a la pandemia”, añadió la organización.

