Lili Estefan logra convencer a sus hijos de que la acompañen en algo que quería desde hace mucho

Lili Estefan acaba de ser la portada de la revista ‘Hola USA’, en compañía de sus hijos Lina y Lorenzo. Ahora, a publicar en su perfil de Instagram lo que ha sido la portada de este momento, la presentadora de televisión cuenta una anécdota detrás de la foto y la ocasión.

La conductora de ‘El Gordo y La Flaca’ de Univision señala que desde hace mucho tiempo no aparecía en la portada de una revista con sus hijos y no porque ella no lo deseara, sino porque convencerlos no había sido una tarea sencilla.

“Hace años que no hacía una portada con mis hijos, no porque yo no quisiera, más bien porque ya es difícil convencerlos. Por eso quiero darle las Gracias a mis dos tesoros pero especialmente a la revista @holausa por este bello recuerdo!!!! Feliz de poder compartirlo con ustedes, espero lo disfruten”, dice Lili Estefan.

En la entrevista, profundiza mucho más sobre este hecho: Tuve que negociar, les dije ‘por favor, por favor, se los pido’. Al final es un recuerdo maravilloso que estamos teniendo con esta portada tan bella… A la gente le encanta verlos después de tantos años, a pesar de que yo los posteo y los veo; pero, bueno… tener este recuerdo de unas fotos tan lindas, que no son tan lindas como las que yo pongo en las redes”, exclama.

La vida personal de Lili Estefan

Lili Estefan también habla sobre su vida personal en esta entrevista que cuenta con la participación de sus hijos. Y es que desde que se divorció de su esposo no se le ha conocido ninguna otra pareja:

“Nunca estoy sola, es la verdad… Yo bromeo todo el tiempo sobre la relación de pareja. La gente se imagina que después de pasarme 28 años con mi ex, yo necesito una persona a mi lado. Lo que menos he querido es una persona constante, porque obviamente salí de los 20 años, hasta los 50 que me pasó esto, con la misma persona. El proceso es difícil y yo creo que hasta que tú no te sientes totalmente recuperada, por lo menos yo, no he querido estar con una persona”, dijo la presentadora de televisión en su confesión.

