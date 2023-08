Alicia Keys disfruta por todo lo alto el concierto de Karol G en Los Ángeles

La cantante estadounidense Alicia Keys no se pierde la oportunidad de ver a Karol G en el primer concierto que la colombiana ofrece en el Estadio Rose Bowl de Los Ángeles, California. La famosa intérprete de ‘No one’ se viraliza en las redes sociales por la manera en la que goza del espectáculo que la nacida en Medellín ofrece con su gira ‘Mañana será bonito’.

Alicia Keys canta y baila al ritmo del reggaetón de ‘La Bichota’, con quien compartió escenario cuando visitó Colombia hace un par de meses en medio de su gira por Latinoamérica. La estadounidense se dejó ver muy feliz por lo que experimenta en esa experiencia.

Este concierto de Karol G estuvo completamente agotad y eso fue motivo de lágrimas para la artista en medio de la presentación. Por este motivo ella dedica unas emotivas palabras a sus fanáticos y también menciona a quienes la acompañan en este tour que apenas inicia por Estados Unidos.

“Siempre me preguntaba cómo iba a ser posible llegar a esto. Yo sé que me dicen que soy una llorona, pero a mí no me importa. Pero miren ustedes esto…”, comienza diciendo la artista.

Luego, se dedica a dar las gracias. “Yo se los voy a agradecer toda la vida que me den este momento a mí y a mi familia que me está acompañando en este tour, a mis amigos…”, dice tras una emotiva pausa.

Las demás fechas de Karol G en Estados Unidos

Los fanáticos de la colombiana tendrán más oportunidades de verla en suelo estadounidense. Las fechas confirmadas hasta el momento para este nuevo tour de Karol G aparecen en su página web.

25 y 26 de agosto. Miami, Florida en Hard Rock Stadium.

29 de agosto. Houston, Texas, en NRG Stadium.

31 de agosto. San Antonio, Texas en Alamodome.

2 de septiembre. Dallas, Texas en Cotton Bowl.

7 y 8 de septiembre. Nueva York en Metlife Stadium.

15 de septiembre: Chicago, Illinois, en Soldier field

24 de septiembre. Atlanta en Mercedes Benz Stadium

Sigue leyendo: