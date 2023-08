Carteras de cuero de nopal conquistan los premios Etsy 2023

Una cartera muy verde, hecha con cuero vegano proveniente del apreciado nopal, convirtió a la diseñadora venezolana María Gabriela Duque en la ganadora del Grand Prize en los 2023 Etsy Design Awards.

Su “Emma Cactus Leather Bag” sorprendió al jurado de los premios, conformado por la experta en tendencias Dayna Isom Johnson y la reconocida actriz, empresaria, productora y diseñadora de calzado Sarah Jessica Parker, quienes la escogieron entre los 150 finalistas que quedaron de los miles de participantes de todo el mundo.

“Había muchos diseños y todo tipo de accesorios en la misma categoría, pero al jurado le gustó que mi producto es bueno para el medio ambiente y los animales”, cuenta Duque.

La venezolana María Gabriela Duque es la diseñadora detrás de la marca./Cortesía

El cuero vegano se ha popularizado por su versatilidad y durabilidad, ya que tiene la apariencia de cuero animal. El que usa Duque proviene de un cactus, específicamente del nopal, siendo así un producto muy sustentable.

“Es un material que desde que lo descubrí me encantó. Yo empecé a hacer mis diseños en Venezuela, donde era un poco más difícil encontrar cuero vegano”, dijo la diseñadora.

Duque, quien ahora reside en Florida, comenzó a diseñar carteras en su país natal y desde entonces ha logrado expandir su tienda online “MarigabyDesigns” en Etsy.com. Ella empezó diseñando para sus amigos y familiares, quienes enseguida notaron la calidad y valor de sus productos y la incentivaron a que los promocionara.

“Yo no esperaba que algo que yo consideraba un hobby se convirtiera en algo tan exitoso para mí”, indicó Duque, quien antes de adentrarse por completo en el mundo del diseño y producción de carteras era estudiante de ingeniería.

“Al principio yo veía mis dos pasiones muy diferentes, dos caminos completamente distintos, pero me he dado cuenta de que diseñar requiere de mucha precisión, tal cual como la ingeniería. Además, la forma de pensar y la paciencia que se obtiene al estudiar una carrera que incluye tantas matemáticas me beneficia mucho a la hora de diseñar”, agregó.

La creativa siempre piensa en dar lo mejor en cada uno de sus productos y que sus clientes sepan que sus diseños son hechos por una venezolana en Estados Unidos, que ha logrado conquistar uno de los sitios de ventas online más populares del momento con su trabajo.

“Mis productos son hechos por encargo y se siente muy especial hacer diseños para personas en todas partes del mundo. Etsy me ha dado la oportunidad de llegar a un público más extenso”, dijo.

Para ver los diseños, visite, https://www.etsy.com/shop/MarigabyDesigns?ref=shop_sugg_market