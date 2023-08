Marimar Vega no quiere a su ex, Horacio Pancheri, en su podcast: “Él no es alguien grato como para tenerlo”

Hace algunas semanas Marimar Vega tuvo como invitado de su podcast a su ex Luis Ernesto “El Güero” Franco para demostrar que todo acabó bien entre ellos y ante la posibilidad de hacer lo mismo con Horacio Pancheri, la actriz responde.

En un breve encuentro con los medios, la hija del fallecido Gonzalo Vega reveló que no está dispuesta a tener al argentino en su espacio de YouTube, pues considera que todo lo que pasó a su lado en dos años de relación no fue bueno.

Marimar Vega junto a Horacio Pancheri. / Foto de Mezcalent. Crédito: Mezcalent

“Por supuesto que no, siempre dicen que yo he hablado mal de él y lo peor del caso es que se lo dicen a él y el señor se lo cree. Yo no hablo mal de nadie, siempre me hago responsable de lo que hago con mi vida, incluyendo esa relación, y él no es alguien grato como para tenerlo en mi podcast“, dijo Marimar.

Para finalizar, la actriz confesó que sabe que parte de la responsabilidad del fallo de su relación con Horacio es suya y reconoció que gracias a esto entendió lo que quería y lo que no hasta encontrar a su hoy esposo.

Grettell Valdez y Marimar Vega tuvieron al mismo galán tóxico



Grettell Valdez no sólo tiene una gran amistad con Marimar Vega y son compañeras de profesión, sino que además ambas estuvieron enamoradas de la misma persona en diferentes momentos de su vida y ninguna relación terminó bien.

En una dinámica del programa “Pinky Promise”, la actriz respondió a una pregunta de un fan sobre quién había sido su amor más tóxico y, aunque no mencionó su nombre, señaló que era el mismo hombre a quien la hermana de Zuria Vega había acusado días antes en el mismo programa; es decir, Horacio Pancheri.

“Es que sólo he tenido uno así y fijense que es la misma persona que la de Marimar, qué curioso ¿no? Vean el programa en el que ella habla al respecto y ahí van a encontrar la respuesta a esta preguntita”, dijo Grettell con una risa un tanto nerviosa.

Tras estas declaraciones, el programa rescató la entrevista en la que Marimar responde la misma pregunta y comenta cómo fue su experiencia al compartir algunos meses de su vida al lado del histrión argentino.

