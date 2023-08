Carlos Calderón en ‘Hoy Día’: te contamos el tiempo que permanecerá en el programa

La incorporación de Carlos Calderón a ‘Hoy Día’, matutino de Telemundo que pueden disfrutar de lunes a viernes, sin duda ha generado gran emoción en aquellos que ven el espacio, aunque otros también han retomado el programa debido a que gozan del profesionalismo y carisma que tiene frente a las cámaras.

Recordemos que fue empezando enero de 2023 cuando lo despidieron en ‘Despierta América’, espacio que transmiten en Univision, aunque hasta la fecha se desconoce el motivo real de su salida. A su vez, el mexicano fue uno de los invitados de ‘La Mesa Caliente’ y él aprovechó para hablar de cómo se sintió luego de volver a la televisión luego de siete meses ausente.

“Me sentí muy bien, fue muy divertido, sobre todo porque el público creo que me recibió con mucho cariño y además ustedes saben que muchos de los colegas trabajan aquí, entonces desde que entré a la puerta desde el policía me saludó, camarógrafos, editores, todo mundo. Entonces fue muy bonito y a mí me encanta llevarle siempre lo mejor al público”, le respondió a las presentadoras.

A través de las redes sociales del programa en el que está y también en su cuenta personal de Instagram, donde supera los 354,000 seguidores, pues muchos se han preguntado si su estancia será permanente o temporal, y resulta que solamente será por unos pocos días, así lo han hecho saber en Telemundo.

“Sabemos que vas a estar por dos semanitas y, ¿cómo crees que te va a ir con ellos porque vas a tener que dejar la casita por un tiempo y estar ahí en la mañana?”, expresó la conductora de televisión Myrka Dellanos.

A su vez, el presentador manifestó que toda esta situación se ha vuelto beneficiosa para su carrera profesional, al tiempo que añadió lo que ha sido trabajar con Penélope Menchaca, Daniel Arenas y Andrea Meza: “Nos va a ir muy bien, repito, hicimos una mancuerna muy bonita con Daniel, con todo el equipo. Fue una experiencia que me dejó mucha ilusión”.

