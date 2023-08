Presidente de la Federación Española besa en la boca a una jugadora durante la celebración del Mundial y genera polémica [Videos]

La polémica ha estado a la orden del día en la celebración de España como campeona del Mundial femenino, y es que durante la entrega de medallas, Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) besó en la boca a la delantera Jenni Hermoso luego de decirle algunas palabras mientras se le veía algo eufórico.

Rubiales y la federación están intentando que este vídeo desaparezca porque es absolutamente lamentable.



No se te ocurra darle difusión. pic.twitter.com/bcnjaP9uHh — Diego FS 🌿 (@DiegoFSRB) August 20, 2023

El hecho no pasó desapercibido por ninguno de los presentes e inmediatamente se hizo viral en las redes sociales. Además, la propias jugadoras comentaron de eso en el vestuario mientras varias de ellas tenía un ‘en vivo’ en Instagram, allí se escucha decir a Hermoso que: “¿Pero qué hago yo? Eh, no me ha gustado”.

El momento en el que le enseñan a Jenni el vídeo

“Pero y qué hago yo?” 🫠 pic.twitter.com/mJfRywaAUM — ALBA (@profitebol2) August 20, 2023

Por si esto fuera poco, al cabo de un rato Luis Rubiales bajó hasta el vestuario a saludar a las campeonas y les invitó a un viaje a Ibiza “a la boda de Jenni y Luis”, esto quedó registrado en el ‘live’ de Instagram de otra de las jugadoras.

Por otra parte, el presidente de la RFEF se refirió al hecho de que España se coronara campeona de una Copa del Mundo por primera vez en la historia y generó controversia con sus palabras. “Se ha trabajado muy duro y eso que algunos no nos querían dejar”, dijo.

“Hay que dejar a la gente que haga su trabajo y ese pequeño porcentaje de gente con resentimiento debe aprender que hay que dejar trabajar y que no se puede hablar sin conocimiento”, agregó Luis Rubiales.

‘La Roja’ femenina de Europa, ganó el Mundial tras imponerse a la selección de Inglaterra por 1-0 con un gol de la lateral Olga, jugadora del Real Madrid. El partido fue un verdadero espectáculo lleno de emociones de principio a fin, incluyendo un penalti atajado por la guardameta inglesa Mary Earps, precisamente a Jenni Hermoso al minuto 77’.

Lea también:

– España hace historia y gana su primer Mundial de Fútbol Femenino tras llevarse la final ante Inglaterra

– Sergio Busquets celebra un nuevo título en su carrera con Inter Miami: “Estoy muy feliz”

– Messi se apuntó otro récord tras conquistar la Leagues Cup con el Inter Miami por penales