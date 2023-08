Video: Cristian Castro fue captado cantando como un fan más en concierto de Luis Miguel

Los famosos cantantes Luis Miguel y Cristian Castro son dos leyendas de la música que saben despertar suspiros en el público con sus hits. Si bien son de los artistas más destacados de su generación, cada uno con su propio estilo, aunque con más similitudes que diferencias, durante décadas las cosas entre ellos fueron tensas y complejas. Incluso. el intérprete de “Por amarte así” dijo que no eran amigos porque “Luismi no había querido”. No obstante, aparentemente la disputa estaría enfriándose porque el viernes sorprendió a todos al ser un espectador más en el último show de “El Sol de México” en Argentina.

Luis Miguel aterrizó en Buenos Aires y causó una verdadera revolución. Después de cuatro años volvió a deleitar al público no solo con sus clásicos de siempre, sino también con tangos y boleros. El artista cumplió con su promesa y dio los 10 shows que tenía pautados en el Movistar Arena. El viernes 18 de agosto fue el último y contó con una presencia muy especial: Cristian Castro.

En varios videos que se viralizaron en las redes sociales, se pudo ver que, mientras interpretaba “Suave” y “Hasta que me olvides” sobre el escenario, a unos pocos metros de él estaba el artista mexicano parado, moviéndose sin parar y cantando los temas como un fanático más desde las primeras ubicaciones, con la mirada fija en su examigo. Esta situación enloqueció a los fanáticos que no dudaron en celebrar el inesperado encuentro. Pero, también, muchos hicieron foco en el look de Cristian para el show: camisa blanca, traje y ¡unos gigantescos guantes!

Si bien hasta el momento ninguno de los protagonistas habló del tema, la situación que se vivió en el Movistar Arena podría tomarse como una bandera blanca en medio de la guerra.

