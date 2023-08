Pekín suspende la importación de mangos desde Taiwán tras el aumento de las tensiones en la región

China anunció este lunes la suspensión de la importación de mangos procedentes de Taiwán por motivos sanitarios, después de que Pekín realizase maniobras militares alrededor de la isla en respuesta a las escalas la pasada semana en Estados Unidos del vicepresidente taiwanés, William Lai.

El Ministerio de Defensa de Taiwán expresó este fin de semana su fuerte rechazo a las maniobras militares conjuntas en aire y mar que China está realizado alrededor de la isla, y las calificó como una provocación irracional. Esta sería la respuesta de Pekín a las escalas en Estados Unidos que hizo vicepresidente de Taiwán, William Lai en medio de un viaje para la juramentación de Santiago Peña como presidente de Paraguay.

Previo a que iniciaran las maniobras de China, el gobierno de Xi Jinping advirtió esta semana que las reiteradas escalas en suelo estadounidense de los miembros del Gobierno taiwanés dañan los intereses de los ciudadanos de la isla. Pan Xianzhang, vicedirector de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Comité Central del Partido Comunista de China, afirmó que las consecuencias de estos esfuerzos separatistas en Taiwán llevan a una cooperación con fuerzas externas.

Crédito: unsplash

Ahora, este lunes, la Administración General de Aduanas de China suspendió a partir de mañana la importación de la fruta debido a la detección de una plaga que supone una grave amenaza para la seguridad agrícola y ecológica.

De acuerdo con Zhu Fenglian, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, la notificación fue dada a la isla su decisión, exigiendo a Taiwán que mejore las medidas de cuarentena y examen fitosanitario, medidas habituales para garantizar la bioseguridad según las normas y estándares chinos.

Respuesta militar de Taiwán

Ante esto, el Ministerio de Taiwán dijo que enviará fuerzas adecuadas para hacer frente a la situación y que defenderá con acciones concretas la libertad, la democracia y la soberanía del territorio ante cualquier error de cálculo que pueda ocurrir. Además, señaló que en los últimos años China ha enviado continuamente aviones y barcos para hostigar a Taiwán, perjudicando la seguridad regional.

En el comunicado del ministerio de Defensa subraya que las fuerzas armadas taiwanesas están preparadas y dispuestas a luchar para garantizar la seguridad nacional. El organismo taiwanés que durante las últimas 24 horas se han registrado la incursión de siete aviones y siete buques militares chinos en áreas alrededor de Taiwán.

Durante esta semana, el portavoz del Ministerio de Defensa taiwanés, Sun Li-fang señaló que hasta la mañana del viernes no se había detectado ninguna maniobra o ejercicios a gran escala por parte del Ejército chino. “Esto no significa que vayamos a bajar la guardia o nuestra determinación de estar preparados para el conflicto. Nuestra responsabilidad es rastrear cualquier actividad por parte de China cerca de Taiwán. Defendemos el principio de ‘no temer al enemigo y no provocar”, señaló en ese momento el Ministerio de Defensa de Taiwán.

Con información de EFE

