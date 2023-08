Sofía Vergara disfruta su soltería en concierto de Karol G

Todo parece indicar que la actriz Sofía Vergara está disfrutando su soltería al máximo tras su separación de Joe Manganiello. Ahora la colombiana acudió al concierto que ofreció Karol G en Pasadena, California.

La estrella de ‘Modern Family’ compartió en su cuenta de Instagram varias fotos y videos donde aparece cantando y bailando junto a Claudia Vergara, su prima María Vergara y su amiga Paulina Vega.

De acuerdo con Page Six, Sofía Vergara quiere recuperar todo el tiempo que no disfrutó con el actor Joe Manganiello, pues al histrión no le gustaba salir a fiestas ni a conciertos.

Allegados a la pareja compartieron que el actor de ‘Magic Mike’ decidió ponerle fin a su matrimonio con Sofía Vergara porque no estaban de acuerdo sobre el tema de tener hijos, pues el actor siempre quiso convertirse en padre y ese deseo se intensificó en los últimos años.

Después de que Sofía Vergara recibiera la demanda de divorcio pidió que se respete el acuerdo prenupcial que firmaron, pues aseguran que la actriz tiene cincuenta por ciento más patrimonio que el actor.

