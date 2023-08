Eugenio Derbez se queda sin su Fiona: “Vuela alto mi niña… para papá, mamá y Aitana siempre estarás viva en nuestros corazones”

Eugenio Derbez ha compartido en su cuenta de Instagram un video en el que expone, de manera resumida, cómo fue la vida de Fiona a su lado. Y si algo nos ha quedado claro es que este pequeño “angelito de cuatro patas” vivió y fue muy feliz al lado del famoso actor mexicano.

Junto al video el director de cine y televisión compartió unas sentidas palabras que rezan de la siguiente manera: “El dolor que hoy siento, es inmenso. Se me fue mi compañera, quien caminó a mi lado estos últimos 11 años. Estuvo conmigo en cada filmación, en cada proyecto desvelándose y “desmañanándose” conmigo. Mi compañera de viajes, mi cómplice de aventuras y la mejor hermana que pudo tener Aitana”.

La partida de Fiona ha dejado un gran vacío en el corazón de Eugenio Derbez, ya que según explica éste, su perrita lo acompañó en todo momento y lugar. Pero sobre todo caminó junto a él durante 11 años. “Nadie estuvo más cerca de mí en estos 11 años, que ella. Sé que la voy a extrañar cada momento del día. ¡Qué difícil va a ser irme a trabajar mañana por primera vez sin ella!”

“Qué difícil va a ser intentar hacer reír, cuando uno está roto por dentro. Gracias a todos los que la conocieron y la amaron, a todos los que tocaron su corazón y a todos lo que se cruzaron en su camino. Agradezco a Dios y al universo que nos haya permitido estar a su lado en el momento de partir. Se fue feliz… rodeada de amor y con una pelota de tenis en la boca”.

Pero esta tristeza no sólo acongoja el corazón del famoso comediante mexicano. Su hija Aitana también está inconsolable. Derbez admite que ésta no ha parado de llorar desde que el duro momento llegó: “¡Gracias Ale y Aitana por haberle dado la mejor familia a Fiona! Espero que pronto encontremos un poco de resignación, sobretodo Aitana que no ha parado de llorar”.

Gracias Aislinn, Mariana, Rob, Raúl y Laurita por tan hermosa ceremonia. Gracias Kai, Sienna y Aitana por tantas flores y dibujos. Gracias Silvia por haber venido de tan lejos sólo para darle un último abrazo… fuiste la mejor tía y la más consentidora", Eugenio Derbez, – actor y director de cine.

“Gracias Adrián y Víctor por acompañarnos y por cuidarla tanto. ¡Vuela alto mi niña! Para Papá, Mamá y Aitana siempre estarás viva en cada rincón de la casa y de nuestros corazones”.

