José Eduardo Derbez se sincera y dice: “Con mi papá si hay tensión yo me alejo, se me resbala”

Tanto en sus proyectos profesionales como en sus redes sociales, José Eduardo Derbez siempre trata de mostrarse positivo y ahora revela que esto se debe al temor que siente a enfrentarse a los problemas que se le presentan en la vida.

En entrevista para “La Magia Del Caos”, podcast de su hermana Aislinn, el actor confesó que no le gusta que haya tensión y cuando esto se da, simplemente se aleja hasta que el problema se soluciona o es olvidado por la gente involucrada.

“Soy mucho de huir del conflicto de cualquier cosa, ya sea trabajo, en el amor, con amigos, con mi familia. Con mi papá si hay tensión yo me alejo, se me resbala. Con mi mamá no me pasa igual, como estuve más tiempo con ella desde chiquito como que sí me afecta un poco más, pero tampoco dejo que se me note”, dijo José Eduardo.

Para finalizar, el joven reconoció que nunca le ha gustado acudir a terapia psicológica, pues no cree que una persona, aunque sea profesional en el tema, pueda ayudarlo a darle solución a los problemas a los que se ha enfrentado desde su infancia por la separación de sus famosos padres.

