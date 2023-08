Francisca vive este nuevo embarazo sin expectativas de tener niña o niño, todo lo ha dejado en manos de Dios

Con casi cuatro meses de embarazo, Francisca vive un segundo embarazo completamente distinto, esta vez sin expectativas. Aunque todos en la familia esperan que sea niña y ella siempre quiso niñas, hasta que “Diosito” le cambió el plan.

“Yo tenía una expectativa y Diosito me cambió completamente el plan, y me mandó un varoncito y ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo entendía que mi vida iba a ser llena de niñas, pero Dios me mandó un varoncito, entonces yo digo, Dios sabe lo que yo quiero pero él me da lo que yo necesito y lo que él sabe que es mejor para mí; entonces ya estoy sin expectativa de que si sea niña o niño.

Francisca presume su pancita de embarazo acompañada de Ana Patricia, Jessica Rodríguez y Satcha Pretto en la casita de “Despierta América”. / Foto de Mezcalent. Crédito: Mezcalent

“Lo que yo quiero es tener un bebé saludable, un bebé lindo, que crezca dentro de un seno familiar feliz, y punto. O sea, que no me preocupo mucho por si es niño o niña; ahora, sí te digo la verdad: toda la familia quisiera que fuera niña y todo el mundo cree que es una niña”.

La mamá de Gennaro confiesa que piensa que sí hay una diferencia entre tener niños y niñas. “Yo prefería tener niñas porque yo siento que los niños son de las esposas; o sea, ahorita Gennaro se me casa y se va y es de su esposa. Y las Navidades va a ser donde la esposa diga y con la mamá de la esposa, y eso es la parte egoísta mía de nunca perderlo.

“Yo siento que las niñas siempre buscan estar cerca de su mamá, pero no, he entendido y lo veo con mi esposo que todo tiene que ser de acuerdo a la crianza que uno le da, porque mi esposo siempre jala para el lado de su mamá, entonces hay que ver de qué manera yo educo a Gennaro y los truquitos que hago para que él siempre regrese con su mami”.

La presentadora de “Despierta América” (Univision) vive un embarazo completamente distinto al primero.

“Yo no sé si es que en el primer embarazo uno presta mucha atención a los síntomas y por eso como que todo se complica, pero este segundo embarazo estoy sin nada, la verdad no tengo antojo de nada, como normal, tengo una vida normal, hago ejercicio normal, y estoy muchísimo más relajada.

“Todo el que me ve caminando por ahí solo dice ‘¡ay, tú cargas como una paz!’; y yo es que así me siento, como muy tranquila, muy ‘chiling’ con todo”.

