Francisca revela su ‘parte egoísta’ como madre

Francisca se encuentra muy feliz viviendo su segundo embarazo. El anuncio se realizó hace tan solo unos pocos días, a pesar de que ya tiene 12 semanas de embarazo y de que sus seguidores ya venían sospechando que estaba esperando a su segundo hijo.

La presentadora dominicana de ‘Despierta América’ revela que vive este embarazo sin expectativas. Así lo cuenta en una entrevista a MezcalTV. Además, se atreve a contar si tiene preferencia por las niñas o los niños y expresa cuál cree que es su ‘parte egoísta’ como madre de un varón.

“Yo prefería tener niñas porque siento que los niños son de las esposas; o sea, ahorita Gennaro se casa y se va y es de su esposa. Y las Navidades va a ser donde la esposa diga y con la mamá de la esposa, y eso es la parte egoísta mía de nunca perderlo”, dice la mamá de Gennaro.

Francisca cuenta que en su primer embarazo tenía expectativas, pero Dios le cambió completamente su plan y le mandó a Gennaro, un varón.

“Yo tenía una expectativa y Diosito me cambió completamente el plan, y me mandó un varoncito y ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo entendía que mi vida iba a ser llena de niñas, pero Dios me mandó un varoncito, entonces yo digo, Dios sabe lo que yo quiero, pero él me da lo que yo necesito y lo que él sabe que es mejor para mí; entonces ya estoy sin expectativa de que si sea niña o niño”, precisa la dominicana.

¿Cuáles síntomas ha tenido Francisca en su segundo embarazo?

La presentadora dominicana dio detalles sobre su embarazo y confesó cuáles han sido los síntomas que ha tenido en estos primeros meses de gestación.

“No me han dado mareos ni náuseas continuas. Sí siento un bajón de cansancio, como que necesito tomar una siesta, pero no es como que todos los días tengo que dormir”, dijo en principio la conductora de Univision en una entrevista a ‘People en español’.

Al hacer la comparación con su primer embarazo, tiene algunas diferencias en la manera en la que los ha vivido. “Con Gennaro yo me pasaba el día entero en un sofá tirada. No podía hacer otra cosa, todo me caía mal, la comida me daba asco. Con este bebé como de todo. Quiero más cositas dulces, que con Gennaro quería todo salado”, detalla la dominicana.

Sigue leyendo: