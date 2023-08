Karol G pública atrevida foto y lanza besos desde la cama

La cantante colombiana Karol G se encuentra en medio de su gira por Estados Unidos, la cual está siento un rotundo éxito en taquilla con varios sold outs consecutivos.

A pesar de todo lo que implica estar recorriendo el país con una gran cantidad de inmensos conciertos a los que asisten miles de personas, Karol G parece estar teniendo buenos momentos de descanso.

A través de las historias de su cuenta de Instagram la colombiana comparte una fotografía en la que aparece acostada sobre una cama, con un libro en mano y sus atributos a la vista. Además, muestra su boca como si estuviese a punto de dar un beso.

Seguramente, millones de personas disfrutan de esta imagen que en las historias estará disponible por 24 horas, pero que gracias a los fanáticos que la capturan quedará inmortalizada para siempre en Internet.

Karol G estalla en llanto

En esta gira, Karol G no pudo contener el llanto en medio de la gran emoción que sintió. La intérprete de ‘Provenza’ consiguió dos ‘sold out’ en el Estadio Rose Bowl en California, que tiene capacidad para más de 80.000 personas.

En medio del show, la colombiana habló y las lágrimas salieron con mucha emotividad. “Siempre me preguntaba cómo iba a ser posible llegar a esto. Yo sé que me dicen que soy una llorona, pero a mí no me importa. Pero miren ustedes esto…”, comienza diciendo la artista.

Luego, se dedicó a dar las gracias. “Yo se los voy a agradecer toda la vida que me den este momento a mí y a mi familia que me está acompañando en este tour, a mis amigos…”, expresó tras una emotiva pausa.

Próximas fechas del tour por Estados Unidos

La emoción de Karol G en Estados Unidos aún no acaba. Estas son las siguientes presentaciones de la colombiana en ese país.

25 y 26 de agosto. Miami, Florida en Hard Rock Stadium.

29 de agosto. Houston, Texas, en NRG Stadium.

31 de agosto. San Antonio, Texas en Alamodome.

2 de septiembre. Dallas, Texas en Cotton Bowl.

7 y 8 de septiembre. Nueva York en Metlife Stadium.

15 de septiembre: Chicago, Illinois, en Soldier field

24 de septiembre. Atlanta en Mercedes Benz Stadium

