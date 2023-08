Lionel Messi sorprende a sus fanáticos con los requisitos que se necesitan para intercambiar su camiseta

La principal estrella del Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), el argentino Lionel Messi, es considerado como una de las figuras más importantes en toda la historia del fútbol mundial, por lo que es común que muchos de los rivales del artillero quieran intercambiar sus camisetas al final del partido; ahora el campeón del Mundial de Qatar 2022 reveló los requisitos que necesitan los jugadores para aceptar el cambio de camisas.

Durante una entrevista ofrecida a Fox Sports, el jugador albiceleste sorprendió a todos sus seguidores al revelar que no tiene ningún tipo de requisito para poder hacer este cambio con los futbolistas que le piden su camiseta y que solamente acepta dependiendo del momento y del jugador que se la pida primero; sin embargo, detalló que en varias ocasiones le ha dado preferencia a otros futbolistas argentinos por la amistad que puedan tener.

“No, no tengo nada especial, simplemente la cambio con el que se da en el momento. Es verdad que me tocó jugar con equipos que tenían argentinos, y con los argentinos solemos cambiar, pero me pasaba también cuando jugaba en Europa”, expresó Lionel Messi.

El campeón del Mundial de Qatar 2022 también detalló que le gusta cambiar su camiseta con algún jugador conocido del equipo rival, por lo que admitió que también ha buscado intercambiar camisetas en varias oportunidades con jugadores que considera bastante destacados en las canchas.

“Generalmente muchas de las veces nos conocemos, ya nos cruzamos anteriormente y siempre es lindo ver, cambiar camisetas con algún compañero o algún conocido”, enfatizó.

Esta semana Messi se convirtió en toda una leyenda viviente dentro del balompié mundial al conquistar el título 44 de su carrera y se convirtió en el jugador con más trofeos levantados en toda la historia al superar a su excompañero del FC Barcelona, el brasileño Dani Alves; dicho trofeo fue justamente el de la Leagues Cup 2023 que ganó junto al Inter Miami.

