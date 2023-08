Max Verstappen investigado por la Policía de Mónaco tras varias infracciones de tránsito

El piloto de los Países Bajos, Max Verstappen domina a placer el campeonato Mundial de Fórmula 1, en la actualidad tiene nueve victorias de manera consecutiva y en total se quedó con 10 de las 12 carreras disputadas en la temporada.

Pero la información que sale a relucir es que el piloto neerlandés está bajo investigación por parte de la policía por infringir múltiples leyes de tránsito, gracias a la historia de Instagram que compartió su amigo, y entrenador personal, Mark Cox.

Verstappen estaría violando varias reglas cuando manejaba a toda velocidad en la autopista A8, a la salida de Niza.

Entre las infracciones que analiza la Dirección General de la Gendarmería Nacional de Francia sería por exceso de velocidad, puesto que Max Verstappen estaría manejando a 124 km/h en su paso por el túnel Canta-Galet, tal y como marca su velocímetro, cuando en esa zona se limita a 90 km/h.

Además, el neerlandés está conduciendo con una mano, y la otra está manipulando la pantalla táctil del ‘hypercar’, además de mantenerse en el carril izquierdo, lo que le equivaldría a una multa de alreddor de $35 dólares.

Y finalmente, el piloto de Red Bull en Fórmula 1 llevaría unos auriculares, algo que está prohibido en Francia desde 2015.

Con todas las faltas antes mencionadas Verstappen fue objeto de varias críticas, puesto que consideran que el piloto de Red Bull puso en riesgo su vida y la de terceros.

Vuelve a la acción en la F1

La temporada 2023 de Fórmula 1 se reanudará este fin de semana con el piloto neerlandés como líder absoluto del campeonato.

Este jueves pilotos y equipos se reencontrarán en el circuito de Zandvoort en Países Bajos con Max como local y se espera como de costumbre un ambiente electrizante envuelto por un mar de color naranja en las tribunas.

Haace unos días el piloto fue consultado sobre la posibilidad de que el calendario de la Fórmula 1 sea más extenso en las próximas temporadas: “La gente quizás piensa que los pilotos vamos a ganar más dinero, pero no solo se trata de eso, sino también de cómo se viven las cosas. Me preocupa el deporte que siempre he disfrutado y a veces pienso si vale la pena seguir compitiendo”, explicó, dejando abierta la chance de abandonar el deporte.

Seguir leyendo:

Sergio Pérez se rinde ante Max Verstappen: “Ha hecho una temporada tremenda”

Max Verstappen responde de manera contundente a las declaraciones de Lewis Hamilton sobre el nivel de la Fórmula 1

‘Checo’ Pérez tiene el objetivo de “ganar en México y ser segundo en el Mundial del 2023”