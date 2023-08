Para 82% de los neoyorquinos es “serio” el problema migratorio y 58% quiere detener el arribo masivo; Biden baja y Trump sube, según encuesta

🚨 NEW YORK 2024: @SienaResearch



PRES:

(D) Biden 47% [-3]

(R) Trump 34% [+6]

.

GOP PRES:

Donald Trump 64% [+3]

Someone else 27% [-7]



[Change vs June poll]

——

Net Favs:

Biden: -4%

Hochul: -6%

Adams: -8%

Trump: -19%

——

Siena (A+) | 803 RV | 08/13-16https://t.co/UeSYzWrsd0