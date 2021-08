A la medianoche asumió la primera gobernadora en la historia de Nueva York: Kathy Hochul

“Honrada de ser juramentada oficialmente como el 57º gobernador de Nueva York. Espero con ansias la ceremonia de juramentación completa con mi familia más tarde esta mañana, y me dirijo a la gente de Nueva York más tarde hoy”.

Así anunció Kathy Hochul en Twitter esta madrugada la noticia de que había asumido a la medianoche el cargo de gobernadora de Nueva York, tras la renuncia de Andrew Cuomo, presionado por un informe de supuesto acoso sexual, entre otras investigaciones en su contra.

Fue juramentada por la jueza principal Janet DiFiore en una ceremonia privada en el edificio del Capitolio estatal, en Albany. Allí estuvieron sus dos hijos Caitlin y Bill, y su esposo William J. Hochul Jr., quien fue Fiscal federal para el Distrito Oeste de Nueva York de 2010 a 2016.

Más tarde hoy se llevará a cabo un acto de juramento en el mismo edificio, a las 10 a.m. Esta previsto que luego Hochul se reúna con la líder de la mayoría del Senado estatal, Andrea Stewart Cousins ​​(D-Yonkers) y el presidente de la Asamblea, Carl Heastie (D-Bronx). Después está programado que realice un discurso virtual al público a las 3 p.m., anunció New York Post.

Nueva York pertenecía a la minoría de 20 estados del país que nunca habían tenido una gobernadora. Hochul, abogada que cumplirá 63 años el viernes, se describe a sí misma como una “demócrata independiente”.

Tiene una amplia carrera política: representó al Distrito 26 de Buffalo (NY) en el Congreso Nacional por el Partido Demócrata entre 2011 y 2013. Luego, en 2015, asumió como vice gobernadora de Cuomo, cargo que ejerció hasta ayer.

Tras la escandalosa renuncia de Cuomo a Hochul le correspondió legalmente asumir la gobernación hasta completar el período actual, que termina el 1 de enero de 2023. Pero ya hace dos semanas anunció que buscará ser electa formalmente en el cargo en 2022, para el período 2023-2027.

Nacida en Buffalo (NY) el 27 de agosto de 1958 en una familia de clase media baja, Hochul recibió su licenciatura en la Universidad de Syracuse y estudió Derecho en la Universidad Católica de Washington DC.

Honored to be officially sworn in as New York's 57th Governor.

Looking forward to the full swearing-in ceremony with my family later this morning, and addressing the people of New York later today. pic.twitter.com/RUsDtzoW7r

— Kathy Hochul (@GovKathyHochul) August 24, 2021