Cuánto dinero tendrías si hubieras comprado $100 dólares de Bitcoin hace 5 años

Si hubieras comprado $100 dólares en bitcoin hace cinco años, momento en el cual se cotizaba en $7,000 dólares, habrías tenido que soportar una pérdida del valor del 50%, ya que la criptomoneda cayó a $3,500 dólares a principios de 2019. Es decir que, en ese momento, tendrías solo $50 dólares.

Sin embargo, poco a poco, el precio se recuperaría. Actualmente, está cerca de los $26,000 dólares, por lo que ha subido mucho desde que alcanzó los $7,000.

Por lo tanto, esos $100 dólares en bitcoin ahora serían aproximadamente $370 dólares.

Eso sí, si hubieras cobrado en octubre de 2021, habrías tenido $980 dólares, porque en ese entonces alcanzó un precio de más de 68,000 dólares.

La razón principal por la que el Bitcoin tiene cambios tan grandes en su valor es porque no está muy regulado, mucha gente diferente invierte en él y a veces no hay suficiente dinero disponible para comprar o vender, por lo que no es fácil saber cuánto vale en realidad,

Además, las noticias importantes, como guerras o recesiones, pueden afectarlo mucho.

Todos estos factores juntos hacen que el precio del Bitcoin suba y baje mucho.

