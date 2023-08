Miguel Herrera teme la llegada del VAR a la Liga MX: “Tenemos que jugar con el reglamento en mano”

El director técnico de los Xolos de Tijuana, Miguel ‘Piojo’ Herrera, ofreció su balance sobre el partido disputado ante las Chivas Rayadas de Guadalajara en la jornada 5 del torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

En sus declaraciones se mostró bastante preocupado por la llegada del VAR al balompié mexicano, por lo que aseguró que todos los entrenadores y jugadores deben tener un mayor cuidado para poder encarar cada uno de los partidos para no sufrir daños con esta manera de respaldar el trabajo de los silbantes.

“Dependiendo cómo la juzguen, hay contacto, por eso fue al VAR, yo podría decir que no, pero al final el que cuenta es él, cuando la juzgan en el VAR yo no digo nada, si lo dijeron de arriba no puedes reclamar, para eso se usa la herramienta, no hay tanto qué discutir”, expresó.

“Quiero que el equipo trate de rayar más en la disciplina para que veamos un mejor equipo, es una desafortunada situación, no creo que Cavallini haya querido agredir al jugador de Chivas, pero hoy en día se marcan desafortunadamente. Habrá que analizar que no levantemos los brazos, que hoy tenemos que jugar con el reglamento en la mano, nada más”, agregó el entrenador.

A pesar de esta opinión, el estratega se mostró respetuoso ante las decisiones del árbitro principal tras el encuentro y prefirió no generar una polémica que termine afectando al equipo.

“Obviamente te condiciona perder un hombre en la cancha, si es correcta o no, ya sabrán quién debe juzgar. Se juzgó en el partido y debemos acatar la decisión del árbitro. Tuvimos que modificar, jugar al contragolpe y desafortunadamente nos cae en un gol que nos deja mal parados. No tuvimos capacidad de respuesta, el equipo hizo su esfuerzo, es difícil jugar en esta cancha con un buen rival”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Landon Donovan lanza duro mensaje contra el fútbol mexicano: “La MLS ya lo superó”

–Antonio Mohamed tras la goleada de Pumas de la UNAM: “Uno nunca imagina un resultado tan duro”

–Lionel Messi sorprende a sus fanáticos con los requisitos que se necesitan para intercambiar su camiseta