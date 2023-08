Multimillonario italiano organiza fiesta de compromiso para desenmascarar a su novia infiel

En los últimos días, en Italia y en algunas otras partes del mundo en donde se dio a conocer el caso, está dando mucho de qué hablar lo ocurrido durante una fiesta organizada por un banquero multimillonario de aquel país, en la cual aparentemente se comprometería con su novia; sin embargo, la hizo para ponerle punto final a su relación.

Massimo Segre, de 64 años, reunió a cientos de invitados en su mansión de Turín, aparentemente para anunciar su compromiso matrimonial con su novia, la empresaria y política Cristina Seymandi, de 47 años.

Luego de haber dado una exquisita cena, llegó el momento en el que Segre se dirigió al estrago, junto con su pareja, tomó el micrófono y cuando todo mundo pensó que le entregaría el anillo de compromiso, el hombre anunció a todos que había decidido ponerle punto final a su relación con Cristina porque había descubierto que ella le era infiel.

Las palabras dichas por el empresario italiano a su novia en su supuesta fiesta de compromiso al saber que le era infiel

“Esta noche, me gustaría regalarle a Cristina la libertad de amar. Amar a una persona, un abogado conocido, a quien claramente le importa más que a mí, y que creo que se las arregló para volverse odioso solo para evitar menospreciarme”.

“Mi querida Cristina, sé lo enamorada que estás, tanto mental como sexualmente, ¿cómo lograste tener confianza en ti misma? Y sé que antes de él tuviste una relación con un conocido industrial”.

“Mis queridos amigos, no crean que me agrada ser un cornudo frente a todos ustedes, pero Cristina era tan buena diciendo sus verdades que no podía dejar que ella contara la narrativa de por qué la dejaré libre esta noche”.

“¿Qué le dijo a su pobre madre? Porque la mujer tuvo miedo de que su hija ya no estuviera segura para dormir conmigo. Entonces, ¿qué les dijo a todos ustedes que ahuyentó la verdad? Es una historia banal de infidelidad, incluso prematrimonial”.

“Estoy muy decepcionado, desconsolado. Me culpo por no haber entendido cómo una mujer no puede amarte de verdad si un matrimonio te pone en contra de tus propios hijos, con quienes he tratado con esmero de recuperar una relación que se ha deteriorado en estos 3 años”.

“Mi querida Cristina, vete a Mykonos con tu abogado, sé feliz con él, sabes que está todo pagado, como pagó el viaje a Vietnam con tu hija, una espléndida jovencita de la que estoy muy decepcionado de que se haya visto involucrada en esta situación”.

“Te confirmo, si quieres, cuando regreses podríamos evaluar cómo continuar una colaboración profesional; sin embargo, nuestra historia termina hoy”.

“Te deseo felicidad con tu nueva pareja y que sigas brillando en el mundo que has hecho todos estos años. Lo siento por todos y buenas noches”.

Luego de que Massimo concluyó su discurso, atónita, la novia solo miraba alrededor y buscaba que alguno de los presentes la apoyara; sin embargo, su pareja lo único que hizo fue compartir fotos que probaban que ella tenía un romance con otro hombre.

Después de esta escena, las luces bajaron su intensidad y el banquero abandonó el estrado.

El video de esta situación fue tomado por uno de los invitados a la fiesta, quien posteriormente lo compartió algunos medios y que provocó que la situación se hiciera viral.

Días más tarde, la novia tachada de infiel informó que interpondrá acciones legales en contra de su expareja, ya que luego de que esta historia se viralizara, ha recibido amenazas de muerte y también porque el hombre ejerció “violencia psicológica” en su contra, al exponerla de esa manera.

