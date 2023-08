Sebastián Caicedo no deja que muera su sueño con Carmen Villalobos

Después de su participación en el reality “Los 50”, el famoso reality de Telemundo, Sebastián Caicedo confiesa que no lo volvería a hacer. También admite que durante todo este proceso tuvo tiempo para pensar en la marca, la empresa que está montando.

“¿En qué pensaba? Pensaba mucho en mi marca, en lo que estoy ahorita trabajando, que estoy sacando adelante, como emprendedor, como empresario, pensaba mucho qué viene para mí después”.

Recuerdo que hace dos años, en una alfombra que asististe junto con Carmen ya hablaban de este proyecto juntos, era algo que planearon juntos, ¿no?

Sí. Este sueño surgió porque para nadie es un secreto que las redes sociales se volvió hoy en día la nueva manera de hacer publicidad, y cuando nos llegaban ciertas invitaciones de algunas marcas que querían pautar con nosotros, yo decía bueno, si pagan estos dineros y les da para alguna utilidad en sus marcas por ¿qué no tener uno su marca propia?

Después del proceso que habíamos tenido con Carmen, yo dije no, yo voy a continuar con este sueño, este sueño no se va a morir", Sebastián Caicedo, – reconocido actor colombiano y empresario.

“Me fui para el mejor laboratorio capilar que hay acá en Colombia, les dije, quiero una fórmula que sea ganadora, que realmente sirva, entonces hoy en día tenemos “Agua Azul”, champú anticaída para hombre y para mujer, y de verdad que es muy bonito cómo Dios nos respalda estos sueños”.

¿Volverías a participar en un reality como “Los 50”?

Este reality no, este tipo de reality no, “Los 50” no; haría otro tipo de reality.

Y en lo personal, ¿volverías a casarte?

Estoy pasando un momento muy bonito, la gente ya sabe. Con mi novia llevamos nueve meses, aprendiendo la parte empresarial porque ella es una empresaria de una marca de línea de mujer.

“Soy un hombre de relaciones largas, que me encanta estar con mi pareja. Duré 14 años con Carmen, eso respalda esa verdad, entonces si Dios quiere que con Julie nos casemos eso está en el propósito de la relación.

“Y construir, porque yo creo que a mis 42 años, en este momento, no quiero tener una relación vaga, no quiero una relación vacía, a ver qué pasa. Si Dios nos da esa fortuna para poder formalizar una familia, bienvenido sea”.

