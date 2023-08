Advierten sobre venta ilegal de productos horneados con marihuana en tiendas de NYC

La criminalidad en la Gran Manzana sigue disminuyendo, de acuerdo a datos manejados por el NYPD, que revelan que en lo que va corrido del 2023, la mayoría de delitos han presentado una tendencia a la baja, pero el comercio de productos ilegales de marihuana en cientos de tiendas que operan sin licencia de venta ni regulaciones, tiene en alerta a las autoridades.

Así lo reveló el Jefe de Operaciones de la Oficina de Seguridad Pública de la Ciudad de Nueva York, Justin S. Meyers, durante el reporte que la Administración Adams ofreció al público la semana pasada, en donde destacó que los índices de delincuencia ha disminuido entre el 1% y casi el 10% en ciertos delitos y que se han identificado 65 áreas de la ciudad en las que se cometen la mayor cantidad de crímenes, lo que ha permitido desplegar mayor presencia policial, especialmente entre las 5:30 d ela tarde y las 4:00 de la madrugada.

“Las estadísticas muestran que la criminalidad se ha reducido en comparación con el 2022. Vemos reducciones en cinco de las principales siete categorías, incluyendo asesinatos, que bajaron en 7.9%, violaciones sexuales, 9.9%, robos generales, 4.8%, robos en propiedades, 9.9%, y robos de mayor cuantía, 1.3%”, aseguró el funcionario, al tiempo que reconoció el aumento en agresiones y lesiones personales, al igual que el robo de vehículos, que creció en 18%, mayormente con autos Kia y Honda, modelos del 2011 al 2021.

Al referirse a la venta ilegal de productos con marihuana, el Jefe de Operaciones de la Oficina de Seguridad Pública reiteró que aunque el uso del canabis con fines recreacionales por parte de adultos está permitido en la Gran Manzana, solamente resulta seguro comprarlos en las tiendas que cuentan con licencia, es decir, apenas 9 de las más de 1,500 que se estima existen en los cinco condados, que a pesar de operar públicamente, no tienen permiso ni son reguladas.

“El canabis es legal, comprarlo y usarlo en la ciudad y en el estado de Nueva York, pero la venta en sitios irregulares no está permitido y sus productos pueden ocasionar daño”, aseguró el funcionario, quien sin embargo reiteró que la marihuana no es un detonante de delitos, pero que comercializarla sin licencia sí es un delito, como la venta que algunos sitios han venido haciendo de pastelitos con sustancias desconocidas.

Sobre ese tipo de comercio que se ha venido descubriendo en locales ilegales, el Sheriff de Nueva York, Anthony Miranda, quien ha liderado una fuerte ofensiva contra tiendas sin permisos de venta, reveló que esta semana fueron intervenidas dos tiendas, tras denuncias de la comunidad.

“Estos son productos no regulados. No hay certeza de cuánto producto contienen esos pastelitos, por lo que existen ciertos riesgos para la salud de la comunidad. Lo mismo sucede con estas tiendas ilegales. Son un riesgo para la salud de nuestra comunidad porque no están reguladas”, dijo el uniformado. “No sabemos qué se mezcla en ellos o cuánto producto se vende en ellos. Por lo tanto, no sabemos cuál será el impacto cuando las personas usen el producto”.

El alguacil hizo un llamado a los neoyorquinos para que reporten cualquier tienda ilegal de venta de marihuana y productos peligrosos con infusiones de marihuana. “La seguridad de nuestras comunidades es lo más importante… nuestros esfuerzos continúan y las quejas de las comunidades siguen siendo importantes para seguir las investigaciones”.

La Oficina del Sheriff asegura que las acciones adelantadas contra las tiendas de venta ilegal de canabis han dejado más de $22 millones de dólares en penalidades civiles contra locales y

$12 millones en productos decomisados.

Por otro lado, el Jefe de Tecnología de Información del NYPD, Rubén Beltrán, aseguró que para la actual Administración, el uso de las herramientas tecnológicas, como los perros robots que se anunciaron para usarse en estaciones del metro como Times Square, y las labores que adelantan más de 2,200 empleados en tech y que operan en líneas como el 911, son prioridad para combatir el crimen.

“Contamos con nuestra división de Tecnología Estratégica. Ahí es donde entra gran parte de nuestra investigación, y ahí es donde apoyamos lo que llamamos nuestras plataformas más estratégicas en el Departamento de Policía, nuestras tecnologías más estratégicas que nos ayudan a combatir el crimen, reducir el crimen, mantener a los oficiales de policía seguros, mantener a nuestra comunidad segura y ayúdenos a luchar contra el terrorismo”, manifestó el policía latino.

“También contamos con nuestro grupo de Seguridad de la Información que trabaja de la mano con el Comando Cibernético y la ciudad para asegurarnos de mantener segura la información dentro del NYPD y asegurarnos de mantener nuestros sistemas operativos y disponibles para que podamos continuar respondiendo. Entonces, en términos de nuestro trabajo tecnológico estratégico y lo que hacemos allí, nuestro sistema más importante y, supongo, más prolífico que usamos para mantener la seguridad y proteger los activos de los residentes y negocios de la ciudad de Nueva York es nuestro sistema de reconocimiento de dominio”, agregó Beltrán.

El uniformado agregó que otra de las iniciativas que s eha implementado en pro de luchar contra la criminalidad, es el análisis de reportes llegados a las líneas 311 y 911, que son tomados como indicadores de que se pudieran producir delitos más graves.

“Así que recientemente, trabajando con nuestras estrategias de control del crimen con nuestro jefe de departamento y la oficina del jefe de patrulla, y trabajando con la oficina del vicealcalde, creamos una aplicación de agrupación de avisos 311. Y eso nos da la capacidad de entender: “Oye, ¿qué ha llegado recientemente del 311? ¿Qué está entrando ahora? ¿Dónde están ubicadas esas llamadas?”, dijo Beltrán.

“Y a veces estas llamadas están muy cerca de los límites de las comisarías, y a veces tenemos tres o cuatro comisarías diferentes que en realidad tocan una intersección y a veces no obtenemos la imagen completa, tal vez una comisaría tiene dos llamadas, una tiene tres llamadas, una tiene una llamada. Pero cuando sumas todo eso, tenemos siete llamadas en las últimas tres o cuatro horas, y ese tipo de llamadas nos da más visibilidad y conciencia sobre lo que está sucediendo en esa comunidad”, agregó.