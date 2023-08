Álvaro Fidalgo responde a los abucheos contra el América: “Tenemos que cambiar eso ganando partidos”

El futbolista español y estrella de las Águilas del Club América, Álvaro Fidalgo, se mostró bastante respetuoso y aceptó las críticas y abucheos que le realizó la fanaticada azulcrema a su plantilla tras el último partido del torneo Apertura 2023 de la Liga MX; en el compromiso lograron sacar un triunfo ante los Rayos del Necaxa, aunque sufrieron mucho en algunos momentos del partido que sus rivales aprovecharon para marcar goles.

En sus declaraciones el volante europeo detalló que esta molestia por parte de la afición se debe a la falta de títulos que han sufrido en los últimos años y que no existe otra forma de revertirlo más que ganar encuentros para avanzar a la Liguilla.

Fidalgo también afirmó que grandes figuras del balompié mundial como a Cristiano Ronaldo fueron víctimas de los abucheos del público del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, por lo que no resulta extraño que esto también le ocurra al cuadro de Coapa ante los malos resultados.

“Al final entiendo que la gente esté cansada, vienen de muchos fracasos que damos estos años, al final es entendible, nosotros tenemos que intentar cambiar eso ganando partidos, títulos, pero es normal”, expresó el español.

“Aceptar críticas y abucheos que tocan, esto es así, es fútbol. Llevo yendo al Bernabéu como aficionado desde los 12, 15 años y abucheaban mucho a Cristiano Ronaldo, qué no nos van a abuchear a nosotros que no somos nadie, o somos meros jugadores normales. Cambiar los resultados por títulos no queda otra”, señaló Álvaro Fidalgo tras el encuentro.

La mayoría de los abucheos y críticas tras el encuentro se los llevó el jugador Miguel Layún, quien recibió una gran cantidad de silbidos en cada una de las oportunidades que tuvo el balón en su poder; el hecho se deben a que los aficionados consideran que está teniendo un mal rendimiento en el campo de juego.

Actualmente las Águilas del Club América se ubican en la sexta posición del torneo Apertura 2023 de la Liga MX con un total de siete puntos gracias a los tres tantos conquistados en dicho encuentro.

