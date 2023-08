Carlos Tévez tras su nombramiento como DT de Independiente: “Está en juego mi apellido”

El histórico futbolista de la selección de Argentina, Carlos Tévez, arrancó este miércoles una nueva etapa en su carrera dentro del fútbol mundial al ser presentado como nuevo director técnico de Independiente de su país, equipo con el que buscará lograr grandes resultados para poder alcanzar el título de campeón de la Superliga de Argentina.

Durante su presentación oficial el nuevo entrenador de Independiente consideró que será un trabajo complicado el que tendrá que realizar debido a que actualmente el equipo se encuentra en zona de descenso, por lo que está centrado en cambiar la estrategia de juego para que puedan sumar los puntos necesarios que les permitan mantenerse en la primera división albiceleste.

“Sé muy bien dónde me meto; son trece finales. Está en juego mi apellido. Me siento capaz de afrontar este reto y pido intensidad al plantel“, expresó el ‘Apache’ durante su la rueda de prensa que se realizó en el Estadio Libertadores de América, en la localidad de Avellaneda (provincia de Buenos Aires).

El exjugador de grandes clubes de todo el mundo como el propio Boca Juniors de Argentina y también campeón olímpico con su selección en el año 2004, formó parte de una histórica camada de jugadores albicelestes que lograron grandes títulos en toda su carrera; varios de estos trofeos fueron la Copa Libertadores de la Conmebol y la Champions League de la UEFA con el Manchester United.

“Seguramente Diego me cagaría a puteadas, y después me diría qué huevos que tenés. Por cómo era él, estoy seguro de que diría eso. Pero bueno, el que tenga miedo que no nazca como dice mi hija crítica y listo”, destacó Tévez en sus declaraciones.

Actualmente el Independiente de Avellaneda, equipo conocido como ‘Rey de Copas’ por sus siete triunfos en la Copa Libertadores, se encuentra atravesando una grave crisis deportiva que los mantiene en puestos de descenso a la segunda división y están trabajando desde la directiva del equipo para poder cambiar dichos resultados.

