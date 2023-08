Jennifer López sorprende con su look de oficina, en las calles de Los Ángeles

Los paparazzi captaron a Jennifer López caminando en las calles de la ciudad de Los Ángeles, luciendo lo que algunos han denominado su “look de oficina”, aún cuando lleva un par de jeans ajustados a la cadera y acampanados desde la pantorrilla.

La combinación destaca hacía el lado ejecutivo gracias al saco café y a la camisa blanca de manga larga. Lentes de sol en color marrón, sandalias de tacón con plataforma de color negro y un bolso de la marca Hermès complementaron su atuendo. JLo decidió asistir a su reunión de trabajo vistiendo muy chic.

Jennifer López mostró su estilo chic, al ser captada a la salida de una reunión de trabajo en Los Ángeles. / Foto de Grosby Group.

Nos queda claro que la esposa de Ben Affleck ha regresado a las labores, pero hace unas semanas fue noticia por lo bien que la estaba pasando en Portofino. Sin embargo, estas breves vacaciones no la alejan del entrenamiento físico que la mantiene en forma. Es más, muchos aseguran que JLo ahora también entrena al estilo Zumba Beto.

Sobre su vida personal al lado de Ben Affleck podemos confirmar que todo va “viento en popa”.

Para su aniversario la cantante y actriz compartió dos fotografías del día de su boda estas palabras dirigidas a su querido Ben, lo que muchos consideran es la segunda parte de aquella canción que ésta le escribió a su amado años atrás: “Sitting here alone Looking at my ring ring Feeling overwhelmed It makes me wanna sing sing How did we end up here Without a rewind Oh my This is my life…”.

La primera parte de “Dear Ben” dice así:

