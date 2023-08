Imágenes: Jennifer López realiza un intenso entrenamiento al estilo Zumba frente al mar con un short deportivo

Jennifer López hace ejercicio y quema calorías con Zumba. EXCLUSIVE Positano, ITALY - 16 AUGUST 2023 Jennifer Lopez is seen being put through her paces out in the Italian sunshine of Positano as she performs a series of strenuous dance and exercise routines. The 54-year old who is said to work out three or four times a week looks great as she continues to keep her incredible physique in shape. Later in the day, Jennifer donned her floral patterned dress and she chilled out on the boat accompanied by her entourage.*** Se ve a Jennifer López poniendo a prueba sus pasos bajo el sol italiano de Positano mientras realiza una serie de extenuantes rutinas de baile y ejercicio. La mujer de 54 años que se dice que hace ejercicio tres o cuatro veces por semana se ve muy bien mientras continúa manteniendo su increíble físico en forma. Más tarde ese día, Jennifer se puso su vestido con estampado floral y se relajó en el bote acompañada por su séquito. Crédito: Grosby Group