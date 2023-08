Mensaje en una botella viaja desde Irlanda hasta la costa de Nueva Jersey

Una extraña historia surgió en las costas de Nueva Jersey, donde los esfuerzos de limpieza de una familia revelaron un tesoro inesperado: un mensaje en una botella.

El mensaje se originó en Irlanda y tardó unos cuatro años en atravesar el Océano Atlántico, captando la atención de varios medios, que quedaron cautivados por la rara historia.

Frank Bolger, acompañado por su esposa, Karen, y su nieta, Autumn, se embarcó en una misión de limpieza de playas en 14th Street Beach de Wildwood en Nueva Jersey.

Entre los escombros, tropezaron con una botella que contenía un trozo de papel bien cerrado. Bolger le dijo a Irish Central: “Encontramos la botella entre algunas algas justo en la orilla del agua”. La curiosidad del trío los llevó a extraer con cuidado la nota, que estaba metida dentro de la botella.

“Tuvimos que llevarlo a casa para sacar nota de que estaba tan apretado en la botella”, agregó Bolger.

La nota, fechada el 17 de julio de 2019, contenía un mensaje sencillo, pero sincero, firmado con el nombre “Aoife”. La nota extendía cálidos saludos desde Irlanda y revelaba el propósito de su viaje acuático.

“He arrojado esta botella al mar para que alguien la encuentre otro día. ¡Tal vez viajó hasta África o Islandia! No sé si alguien encontró esto, ¡pero espero que lo encuentren!” Las palabras de Aoife resonaron a través del océano, resonando en la familia Bolger mientras sostenían su nota en sus manos.

Más tarde, la familia Bolger decidió compartir su descubrimiento único con la revista The Wildwood Sun by the Sea. La revista, a su vez, publicó fotografías del mensaje en Facebook, con el objetivo de reunir la nota con su remitente original.

Desde entonces, la historia ha ganado la atención y el interés de personas cautivadas por la idea de conectarse con alguien al otro lado del mundo.

