El congresista George Santos no sabe si llegará a un acuerdo de culpabilidad por su caso

El congresista de Nueva York, George Santos, aseguró este jueves que todavía no está interesado en llegar a un acuerdo de culpabilidad con relación a su caso. Santos fue acusado de varios delitos federales relacionados con las finanzas de su campaña política y de sus declaraciones públicas ante la Cámara de Representantes. Así lo informó el portal de noticias The Hill.

En una entrevista ofrecida al programa “Dan Abrams Live”, de NewsNation, Santos dijo que “en este momento, la respuesta es no“, cuando se le preguntó si consideraría un acuerdo de culpabilidad que pudiera requerir que abandonara la Cámara de Representantes.

“Mira, no lo sé. No estoy haciendo ninguna afirmación en este momento. En este momento, la respuesta es no. Pero nunca se sabe. La vida es así… Nunca sabes lo que la vida te depara, ¿sabes?“, dijo Santos.

De acuerdo con información de The Hill, Santos hizo unas declaraciones similares la semana pasada, cuando dijo que no estaba buscando llegar a un acuerdo de culpabilidad. “Estoy luchando por demostrar mi inocencia, y creo que eso es lo que todos deberían hacer”.

Santos fue acusado en 13 cargos a principios de este año bajo la acusación de que engañó a los donantes y tergiversó sus finanzas ante el público y las agencias gubernamentales.

Se declaró no culpable de los cargos, que incluyen siete cargos de fraude electrónico, tres cargos de lavado de dinero, un cargo de robo de fondos públicos y dos cargos de hacer declaraciones materialmente falsas a la Cámara de Representantes.

Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta 20 años de prisión.

“¿Mira, creo que cualquiera estaría asustado de ir a prisión, ¿verdad?”, dijo cuando Abrams le preguntó si tenía miedo, y agregó: “Pero la realidad es que en este momento, tengo confianza en que no lo estaré”.

Santos también dijo que planea impugnar “todo”, desde los cargos federales hasta la investigación ética en la Cámara. En cambio, dijo que le gustaría centrarse menos en su pasado y más en su “deber cívico”.

“Es lo que es, simplemente lo tomas día a día en este punto”, le dijo Santos a Abrams. “Soy humano, he cometido errores, avanzo. He ofrecido disculpas, he hecho esas disculpas, tan sinceras como pude“.

“En este punto, si sigo poniendo esfuerzo en eso, entonces estaré incumpliendo el deber cívico que tengo de servir a la comunidad, que es en lo que estoy enfocando toda mi atención”, concluyó.

