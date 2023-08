Luis Rubiales no renunciará a la presidencia de la RFEF: “¿Un pico consentido es para sacarme de aquí?”

Con un enérgico “¡No voy a dimitir!”, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales confirmó que no renunciará a su cargo pese a las presiones motivadas por el beso en la boca que le dio a la futbolista Jennni Hermoso en la ceremonia de premiación del Mundial de Fútbol Femenino de Australia y Nueva Zelanda, donde la selección roja se llevó la copa ante Inglaterra por la mínima diferencia.

En lo que fue la Asamblea General de RFEF recogida por EFE con motivo de la situación en la que está envuelto Rubiales, el dirigente aseguró que “no se está tratando de hacer justicia, se está ejecutando un asesinato social. Se me está tratando de matar”.

“El falso feminismo no busca la justicia, no busca la verdad. Están preparando una ejecución para ponerse una medalla y decir que estamos avanzando”, agregó Rubiales.

Por otro lado el presidente de la RFEF aseguró que en el beso “no hay deseo y no hay posición de dominio” y que fue “espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave de todas las críticas. Fue consentido”.

“Ella me levantó a mí del suelo, me agarró por la cadera, que casi nos caemos y al dejarme en el suelo nos abrazamos. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Le dije olvidate del penalti, has estado fantástica y sin ti no habríamos ganado el Mundial. Me contestó eres un crack, le dije, un piquito, y dijo vale, con manotazos en mi costado y yéndose riéndose“, explicó el directivo del ente rector del fútbol español.

Rubiales continuará en el cargo pese al revuelo generado el pasado domingo, situación que hasta motivó el pronunciamiento del presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez, quien aseguró hace un par de días que las disculpas del dirigente “no fueron suficientes”

Incluso la propia FIFA abrió un procedimiento disciplinario a Rubiales ya que los hechos con Jenni Hermoso “podrían resultar constitutivos de violaciones de los artículos 13.1 y 13.2 del Código Disciplinario de la FIFA”.

