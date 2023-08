Rafael Carioca confía en el éxito de Tigres de la UANL: “Está dentro de los más grandes de México”

El mediocampista brasileño y estrella de los Tigres de la UANL en la Liga MX, Rafael Carioca, se mostró enfocado de poder conseguir una cómoda victoria este sábado ante los Pumas de la UNAM en el partido correspondiente a la jornada 6 del torneo Apertura 2023; ante este hecho aseguró que el equipo ya le arrebató el título a los equipos más grandes del fútbol mexicano y actualmente se alzan como el más fuerte de todo el país norteamericano.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante una conferencia de prensa en la que aseguró que el cuadro de Nuevo León ha demostrado estar en la élite del balompié azteca tras la gran variedad de títulos que han logrado levantar en los últimos años y especialmente por el esquema de juego que muestran en cada uno de los partidos que disputan.

“Da orgullo, nosotros estamos ahí entre los cuatro, cinco o seis grandes de México, los números comprueban eso, el futbol son números, estamos siempre ganando, Pumas es un gran club, ganó mucho, hace mucho no vienen ganando, pero es de los grandes de México y merece el respeto. Jugar con Pumas, independiente el momento que vive, es difícil, para mí es de las canchas más difíciles, hoy estamos entre los cinco de México, por el número, los campeonatos que logramos, no podemos estar debajo de ningún equipo de México”, expresó.

Con respecto al partido contra los Pumas admitió que es bastante complicado jugar en la Ciudad de México al mediodía por el calor que se siente en el campo de fútbol. Sin embargo, destacó que han trabajado en eso y ya aprendieron cómo evitarr ser víctimas del calor tras sus visitas pasadas.

“Es mucho más difícil jugar a mediodía, por el sol, el calor que hace ahí, el principal factor de Pumas es la altura que nosotros no tenemos, no estamos acostumbrados, tenemos que ir y hacer un gran partido, con inteligencia. Hace mucho no perdemos ahí, sabemos jugar este tipo de partidos, distintos, raros, debes tener mucha posesión de balón, tuvimos una oportunidad de cerrar el partido, no podemos perdonar. Es difícil jugar ahí, no es excusa, pero la semana ha sido muy buena en entrenamientos, en concentración, vamos a hacer un gran partido”, resaltó.

Para finalizar, Rafael Carioca admitió que se siente bastante cómodo haciendo dupla con Fernando Gorriarán en el mediocampo; alegó que ambos logran hacer un buen equipo y se complementan en todo momento para reforzar esa zona.

