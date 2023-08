Fernando Ortiz sale en defensa de Rogelio Funes Mori: “Yo confío en él”

El director técnico de Rayados de Monterrey en la Liga MX, Fernando Ortiz, anunció que Rogelio Funes Mori partirá como delantero titular para el partido correspondiente a la sexta jornada del torneo Apertura 2023 y decidió enviar un fuerte mensaje de confianza a todas aquellas personas que han criticado en las últimas semanas al artillero argentino y naturalizado mexicano.

Ortiz detalló que tiene plena confianza en las capacidades goleadoras de Funes Mori a pesar de las constantes críticas en su contra; asimismo destacó que se ha visto obligado a realizar algunos cambios en su estilo táctico para poder jugar con dos puntas o variantes que tiene en mente y así poder generar un mayor peligro en el campo de fútbol.

“Si han notado, he modificado quizás el sistema, quizás no lo han notado, pero sí he jugado con dos puntas, he retrasado a Sergio en ese sentido, que jugaba media punta, lo he retrasado. Variantes puedo llegar a tener. La idea siempre tiene que estar, no importa quién es el hombre que cumpla esa función, pero la idea tiene que estar. Si Rogelio quizás, a consideración de ustedes, no es el indicado, yo confío en Rogelio, o en su momento Alí. Ellos saben lo que yo quiero y pretendo sobre esa posición. Después que yo modifique para lo mejor del equipo, sí hay modificación. Quizás el esquema se modifica, pero los nombres tienen que ser los mismos en la función que yo quiero”, expresó.

El entrenador de Rayados de Monterrey admitió que actualmente se encuentra en medio de un grave problema con los delanteros del club, debido a las lesiones que presentan Rodrigo Aguirre y Germán Berterame; esto lo ha obligado a tener como únicas opciones a Funes Mori y a Alí Ávila.

“Germán ha evolucionado muy bien, creo que si no me equivoco el día de hoy le van a sacar el tornillo, si no me equivoco, y ha sorprendido a todos la forma de recuperación que tuvo a corto tiempo, eso es algo muy lindo de escuchar hoy en la mañana, veremos cómo evoluciona, veremos cómo lleva el tratamiento, el día de hoy un puesto específico delantero, no, ¿tengo escasez de delanteros? Sí, pero confío en el que tengo y he dado el voto de confianza de lo que tengo”, concluyó.

Actualmente ‘La Pandilla’ se ubica en la quinta posición del torneo Apertura 2023 de la Liga MX con un total de siete puntos producto de dos victorias y un empate.

