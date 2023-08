Autoridades de Hawaii identifican públicamente lista de las 388 personas desaparecidas durante los incendios

Las autoridades del condado de Maui publicaron una lista de 388 personas que todavía se encuentran “desaparecidas” tras los devastadores incendios forestales desatados en Hawaii, hacen esto para “eliminar la duplicación” de las personas reportadas como desaparecidas.

Un día después de ser divulgada la lista, al menos 100 personas fueron tachadas.

“Se informó que estaban sanos y salvos”, dijo Steven Merrill, agente especial a cargo de la División del FBI en Honolulu, en una rueda de prensa el viernes. “Una vez más, no damos eso por sentado. Todavía entendemos que hay cientos más que todavía estamos buscando y no nos detendremos hasta encontrarlos”.

La lista era “un subconjunto de una lista más amplia” que aún debe ser examinada, agregó el agente especial Merrill.

“Los 388 nombres eran nombres sobre los que teníamos más información. Por eso lo publicamos primero”, indicó Merrill. “Dicho esto, no quiero perder de vista el hecho de que todavía tenemos cientos de otros nombres sobre los que todavía necesitamos más información”.

La lista, aprobada de nombre del FBI y que fue publicada el jueves en la noche, es la primera de su tipo para personas desaparecidas desde el siniestro ocurrido el 8 de agosto en Lahaina.

“Estamos publicando esta lista de nombres hoy porque sabemos que ayudará con la investigación”, dijo el jefe de policía de Maui, John Pelletier, en un comunicado de prensa.

“También sabemos que una vez que esos nombres salen a la luz, pueden causar dolor a las personas cuyos seres queridos figuran en la lista. Esto no es algo fácil de hacer, pero queremos asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible para que esta investigación sea lo más completa y exhaustiva posible”.

Antes de ser publicada la lista, el número estimado de personas desaparecidas había variado esta semana en lo que el gobernador de Hawaii, Josh Green, describió como los esfuerzos de los agentes de FBI para “desduplicar” a las personas reportadas como desaparecidas.

Luego de que el alcalde del condado de Maui, Richard Bissen, expresó que se creía que el número de desaparecidos se aproximaba a los 850, Merill estimó el martes que había más de 1,000 en una lista no confirmada, informó The Washington Post.

El agente especial señaló que las labores para confirmar a los desaparecidos han sido complicados debido a la falta de detalle en algunos informes y la amplia gama de listas de seguimiento de personas desaparecidas.

Las autoridades anunciaron que hasta el jueves en la tarde, otras 1,732 personas que originalmente fueron reportadas como desaparecidas habían sido “encontradas sanas y salvas”.

La actualización se produce cuando Hawaiian Electric enfrenta al menos nueve demandas por su presunta responsabilidad por causar los incendios forestales de Maui, incluyendo el que devastó Lahaina y dejó 115 personas muertas.

Los informes muestra que la compañía de servicios públicos de Hawaii recogió postes, líneas eléctricas, transformadores, conductores y otros equipos caídos cerca de una subestación de Lahaina cerca del 12 de agosto, antes que se apersonaran los detectives de la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en la escena.

El condado de Maui demando el jueves a la empresa de Hawaii por no cortar “inexcusablemente” el suministro eléctrico, pese a haber sido alertado de que se avecinaban vientos fuertes, y por no mantener el equipo y vegetación circundante para “garantizar adecuadamente que no provocaría un incendio”.

Los funcionarios han identificado a 46 de los 115 muertos, de acuerdo con el Departamento de Policía de Maui. Hasta el momento se ha notificado a las familias de 35 de las 46 víctimas.

