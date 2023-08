‘Girl dinners’ la tendencia viral en TikTok analizada por nutricionistas

Con casi 1000 millones de visitas en TikTok la ‘Girl dinners’, se ha convertido en una tendencia en redes sociales, que consiste en prepararse una cena con lo que tengas a la mano en el refrigerador o en tu despensa.

Todo comenzó cuando Olivia Maher una ayudante de producción de televisión estadounidense, bautizó el fenómeno en TikTok como ‘Girl dinners’.

Se trata de poner en tu plato lo que tengas a mano, frutas, salami, pasta, crema o lo que consigas en tu nevera.

Esta tendencia viral en redes de ‘Girl dinners’, inicialmente fue cuestionada, sin embargo, National Geographic consultó la opinión de algunos expertos sobre el tema y no es tan perjudicial como se creía.

La nutricionista Alissa Rumsey, asegura que el concepto de “cena de chicas” o girl dinner lo usa y recomienda con frecuencia solo que lo llama ‘comida de snacks’ basada en consumir porciones pequeñas de comida.

“Yo lo llamo ‘comida de snacks’ porque es algo que hago mucho. Es algo de lo que hablo con muchos de mis clientes. Creo que puede ser una opción estupenda”, explica.

Rumsey comenta que cuando vio la tendencia “Lo primero que pensé fue: ’¿Por qué se llama cena de chicas?”, quién no ve del todo mal esta práctica, ya que observa algunos beneficios potenciales como consumir las porciones ligeramente más pequeñas antes de acostarse.

Comer menos ayuda a la digestión

Mientras que la profesora de psicología que se centra en la alimentación y la nutrición en la Universidad de Washington, Tacoma (Estados Unidos), Kima Cargill, asegura que “Es realmente mejor desde el punto de vista nutricional comer la comida más copiosa al mediodía y una comida más ligera por la noche”.

Además, destaca que en países como España y Alemania, es costumbre ingerir mayor cantidad de alimentos en el almuerzo y explica que “muchas culturas se limitan a comer sobras o embutidos, o sopa y pan o algo parecido para cenar”.

Las porciones pequeñas de comida en la cena puede ayudar a una mejor digestión Crédito: Shutterstock

Para Rumsey la girl dinner es una alternativa a las comidas tradicionales, más elaboradas, y en su lugar surge como una propuesta para normalizar “que podemos comer una variedad de alimentos, que podemos comer alimentos precocinados, que podemos comer platos preparados”.

Asegura que la cena de chicas puede fomentar hábitos alimentarios que tengan que ver con escuchar y seguir lo que le pide su cuerpo, toda vez que, según los estudios, hay una estrecha relación entre la alimentación intuitiva y la salud física y mental.

Hacer más saludable la cena de chicas

Los nutricionistas coinciden en afirmar que una dieta saludable debe incluir carbohidratos, grasas y proteínas.

Sobre este particular, Marion Nestle, catedrática emérita de nutrición, estudios alimentarios y salud pública de la Universidad de Nueva York, explica que no hay nada de malo en comer tentempiés, sí “son una mezcla de alimentos reales (lo que significa que no están enormemente procesados, ni son comida basura), tienen calorías equilibradas y contienen algunas plantas, entonces son una comida”.

También advierte Nestle, la base de la salud alimentaria son los hábitos saludables sostenidos en el tiempo, y no se limita a comer bien en una sola comida.

Lo importante es que la cena de chicas o el consumo de patatas fritas, helado y vino, no se convierta en una rutina nocturna.

