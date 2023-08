Luis Fonsi reveló si su canción ‘Pasa la página’ es para Adamari López: “Ahí aclaré”

El cantante Luis Fonsi desde hace varios días se encuentra envuelto en un escándalo tras su más reciente canción que ya estrenó y lleva por nombre ‘Pasa la página’, y es que ha sido fuertemente criticado porque algunos consideran que podría ser un tema que estaría dirigido a una expareja tal como lo fue la presentadora de televisión Adamari López.

“Todas las canciones son ciudades, como la primera que fue Buenos Aires. Esta, originalmente, se llamaba Panamá y se sigue llamando Panamá. Pero era solo Panamá, porque en el segundo verso dice, ‘ya cambia de canal, no eres Panamá’. Pero la frase de ‘Pasa la página’ era tan fuerte, era como el ancla de la canción y era importante. Es la única que tiene dos títulos, entonces es ‘Pasa la página. Panamá'”, explicó en una transmisión en vivo que realizó.

El boricua Luis Fonsi visitó ‘Despierta América’ para hablar de su carrera artística. / Foto: Mezcalent.

Fonsi supera los 14 millones de seguidores en la red social de la camarita, plataforma que usó para expresar lo que realmente sucedía con su más reciente tema que se ha vuelto controversial en los últimos días: “Ahí aclaré esa mega ultra duda. Ahora pueden dormir todos bien sabiendo el porqué“.

Luis Fonsi estrenó el tema ‘Pasa la página’

El video oficial se encuentra disponible en su canal de YouTube y las opiniones una vez más estuvieron divididas, y es que mientras algunos lo critican, otros consideran que es un ritmo bastante agradable y por la letra la pueden dedicar a las personas con las que estuvieron anteriormente.

“Yo no creo que después de 13 años ella siga llorando por qué se ganaría el récord Guinness de la mujer más enamorada del mundo”, “Me encantó!!!! Mis oídos te agradecen por tan buen ritmo”, “Me encantó, me gusta la letra y el ritmo. Espero que la puedas cantar en vivo“, “Me encanta el nivel de producción de este videoclip, está muy original”, “Hay gente que hay que cantársela porque hablando no entienden”, “Muy buena canción será un hit como siempre”, “Nunca me desilusionas eres todo un artista es muy cierto lo que dices”, “Pasa la página ya ya ya eres un resentido social ahhh que solo quiere fama a costa de Ada”, fueron algunas de las reacciones registradas.

