Luis Fonsi envía un mensaje en su nueva canción y creen que sería para Adamari López: “No eres la víctima”

El cantante Luis Fonsi en los últimos días ha sido fuertemente criticado por el tema musical que se encuentra promocionando, y es que para algunos podría ser una indirecta tras darse a conocer el nombre debido a que lo tituló ‘Pasa la página’.

Los usuarios de la red social de la camarita no han parado de comentar la publicación que hizo el boricua, y es que consideran que podría estar relacionado con una expareja que tuvo, y es que se trataría de Adamari López, de quien se separó hace aproximadamente 14 años luego de haber estado casados.

“Se tenía que decir y lo dije. #PasaLaPágina“, fue el escrito que acompañó el adelanto de su nuevo tema.

“Pasa la página, no eres la víctima. Pa’ que te quieran no hay que dar lástima. Pasa la página, sigue con tu vida. Estás viviendo un cuento que ya terminó“, es parte de lo que se escucha interpretar al exesposo de la conductora de televisión.

Por ello, los internautas no se detuvieron y de manera inmediata asociaron el sencillo con su ex, al tiempo que no lo vieron correcto luego de haber pasado más de una década de su separación. Sin embargo, Luis no dice su nombre en la canción, aunque los fanáticos no lo han visto de tal forma, y dijeron que a él antes lo consideraban un “caballero”.

“Es para @adamarilopez, te cansaste no @luisfonsi”, “Pero no me digas que tú compusiste esa canción inspirada en Adamari? ¡No lo puedo pensar, tú eres un caballero”, “Cuál página! Eso no le queda a Ada”, “Pero esto fue hace años…..y qué necesidad de revivirlo, no me parece necesario”, “Deberías de pasarla tu querido que ella está es pendiente de facturar y tú de sacar canciones para ella”, “Horrible canción. Después de 13 años sacar un tema así, es como tan ridículo”, “Peroooo el que tiene que pasar la página eres tú. Lo de ustedes se acabó hace como 20 años”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en su contra en la plataforma, donde supera los 14 millones de seguidores.

