 ¿Qué dicen los internautas de la nueva relación de Vicente Saavedra, el ex de Clarissa Molina?

Tras muchos meses de rumores, en mayo de este año llegó la confirmación: la relación de Clarissa Molina y Vicente Saavedra se acabó pocos meses después de haber anunciado su compromiso.

Por mucho tiempo la relación de la pareja fue muy comentada en redes sociales y muchos esperaban que su amor se confirmara ante Dios, pero la tan esperada boda no llegó.

Poco fue el tiempo que pasó hasta que se viera al empresario de la industria musical con un nuevo amor: Ninoska Vásquez, quien recientemente celebró su cumpleaños y en Instagram su novio no dejó de felicitarla con un tierno mensaje y varias fotografías en ese día especial.

“Feliz cumpleaños 🎂🙏🏼🖖🏼 @ninoskavasqueza love you 💙 mi amor”, dijo Saavedra en la publicación que supera los 21.000 me gustas.

Tras esta muestra pública de amor los internautas no pudieron contenerse y dejaron sus opiniones al respecto. Algunos, mencionaron incluso a Clarissa Molina.

“Ahhh, esta fue la razón por la cuales se canceló su boda con la hermosa Clarissa”, “Qué fácil se les hace a los hombres terminar con una hoy y publicarse con otra mañana! Pero hay que respetar la vida de los demás”, “No lo querían para Clarissa y ahora se quejan porque está con otra, no hay quien entienda a la gente”, “Yo sí me alegro qué Clarissa termino con él”, “Aquí si te veo enamorado @saavedravicente, que bueno por ti”, “Ya no tengo por qué seguirte te seguía por Clarissa, chao” y “Felicidades, y la gente deje de criticar. Que viva el amor” son algunos de los comentarios tras esta publicación.

