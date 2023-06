Clarissa Molina seduce con su caminata de pasarela en sensual vestido rojo

Clarissa Molina demostró que lo que bien se aprende nunca se olvida. La ganadora de Nuestra Belleza Latina 2016 y de Miss República Dominicana enseñó cómo es que se desfila al lucir un traje de gala.

Con sus largos, elegantes y cautivadores pasos Clarissa Molina se mostró mediante un video en su cuenta de Instagram, luciendo un espectacular vestido rojo con un diseño único que resaltó su figura y su tono de piel.

La dominicana se mostró caminando por diversos lugares, pero donde más destacó fue dentro de un teatro con elegantes butacas rojas con dorado.

“Lady in red.❤️ Yo amo ponerme rojo!”, dijo Molina sobre este elegante y cautivador atuendo que lució y que le generó cientos de comentarios de elogios, pues sus internautas quedaron encantados.

“La mejor pasarela del mundo mundial”, “Vamos a mandarte para el MU otra vez”, “El rojo te queda muy chulo!”, “Ese trapito si está bello”, “De Barbie a Miss universo, espectacular, deberías volver a los certámenes o pasarelas” y “Espectacular! El vestido es un sueño” fueron parte de los mensajes que recibió.

Fin de su noviazgo

A mediados del mes de mayo Clarissa Molina confirmó el final de su relación con Vicente Saavedra, con quien se esperaba contrajera matrimonio. Después de meses de rumores que iniciaron cuando la boda se pospuso en el mes de diciembre y aumentaron mientras no había nueva fecha y a la pareja no se le veía compartiendo más en redes sociales fue que llegó el mensaje de la dominicana indicando que todo acabó.

“Familia, desde siempre les he compartido todos los momentos especiales y felices sobre mi relación, en la cual muy ilusionada acepté la propuesta de compromiso. Hoy, me siento lista para compartirles que la relación ha finalizado… Agradezco de todo corazón el apoyo que siempre me han dado y les pido que por favor entiendan que en este momento de cambio necesito mi espacio y privacidad sobre este tema”, dijo la dominicana de 31 años.

Ante la confirmación, allegro los mensajes de apoyo de todas esas personas que quieren, aprecian y valoran a Clarissa Molina. Sus fanáticos no la dejaron sola en este momento que confesó luego fue muy difícil.

“No, imagínate, cuando hay una pareja, las cosas se manejan con la pareja y todo estaba bajo perfil. Estábamos tratando todo así. Al final del día, Raúl y Lili, tú conociste mi relación. Yo fui superfeliz con Vicente, fue una relación bien bonita y es lo que yo me llevo, todos esos recuerdos los atesoro en el corazón”, expresó ante las cámaras de Univision.

Los quiero mucho. Claro que sí, sí es difícil, cualquier separación por un año, dos años que sean, es difícil, pero yo sé que siempre vamos a estar ahí en contacto. Eso es segurísimo”, dijo también.

