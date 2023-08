Karol G lució un corsé blanco con transparencias mientras daba un concierto bajo un torrencial aguacero

La cantante Karol G hace pocas semanas inició una nueva etapa con ‘Mañana será bonito tour’, y no ha logrado contener la emoción, pues ha llorado por ver lo lejos que ha llegado con su carrera musical debido a que en diversas oportunidades ha terminado llenando por completo los lugares donde se presenta.

Otra de las cosas que termina siendo llamativo son los vestuarios que usa para cada una de las presentaciones, y es que se encuentra en su mejor momento porque ha dedicado gran parte de su tiempo no solamente a trabajar, también para deslumbrar con su figura.

La colombiana no deja de sorprender a sus fanáticos debido a que las rutinas de ejercicios que realiza permite que se vea de una forma impresionante y su abdomen ha dejado a muchos atónitos, todo gracias al trabajo que hace con su entrenadora personal Yarishna Ayala.

Por ello, en uno de sus más recientes conciertos lució un corsé con transparencia que le quedó a la perfección por las intensas rutinas que implementa en el gimnasio. A su vez, el vestuario estuvo acompañado de unas increíbles botas blancas que le dieron un toque de sensualidad.

Los fanáticos terminaron agradeciéndole por el hecho que cayó un torrencial aguacero y aun así decidió seguir cantando pese al cambio climático y es que no estuvo sola porque Quevedo tampoco le prestó atención a la situación, momento donde ambos interpretaron ‘Pero tú’.

“Fue lo más bello de la noche entera. Esta energía no se la puedo explicar a nadie!!!! Qué chimba”, “Cualquier otro artista se hubiera ido porque no quería Mojarse, pero los dos se crearon, ahí rompieron el cielo se cayó”, “Y dicen que es diabólica? Ahí está el universo bendiciéndola normal“, “Ella es la descripción de artista que respetaba su público y cumple aun cuando se presentan adversidades”, “Ella se acomodó, no solo a la lluvia, sino al calor y humedad y jamás dejo de bailar, cantar y brillar”, “Sin duda fue la mejor parte de la noche”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

