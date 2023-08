La propuesta migratoria de Vivek Ramaswamy si llega a la Casa Blanca: cerrar la frontera y terminar “con la invasión”

Vivek Ramaswamy, aspirante presidencial republicano, resaltó en el Debate Republicano por sus polémicas ideas en torno a una gran variedad de temas, como el cambio climático o sus planes para la migración. A propósito de este último tema, The New York Times reseñó que es uno de los aspirantes presidenciales con propuestas más agresivas sobre la migración.

Uno de los objetivos de Ramaswamy es el de cerrar la frontera de Estados Unidos por cualquier medio que sea necesario, incluyendo el uso de la fuerza militar, así como deportar a los inmigrantes indocumentados de forma “universal”, de acuerdo con información de The New York Times.

“Somos una nación de leyes. Eso es algo sobre lo que no podemos ceder“, dijo Ramaswamy en un evento de campaña al respecto de su posición sobre la migración.

Asimismo, el aspirante presidencial ha asomado su intención de eliminar el sistema aleatorio de loterías de asignación de visas y, en su lugar, implementar un sistema de puntos “meritocráticos”.

Pese a ello, Ramaswamy no escondió el origen migrante de sus padres durante el Debate Republicano.

“Mis padres vinieron a este país sin dinero hace 40 años“, dijo en su apertura. “He fundado compañías multimillonarias”.

Pero esto no significa que Ramaswamy esté abierto a la migración. De acuerdo con NBC News, el aspirante presidencial cuestionó a los migrantes indocumentados que cruzan la frontera sur, a quienes describió como una “invasión”.

“Cerraremos la frontera sur donde los criminales entran todos los días”, dijo Ramaswamy en el debate.

¿Quién es Vivek Ramaswamy?

Vivek Ramaswamy es un empresario de 37 años de edad cuya campaña consiste en “Revivir la Identidad Americana” y que ha sido denominado por los medios de comunicación como un candidato “anti-woke” sumamente adinerado. Para muestra, un botón: su fortuna es de aproximadamente $630 millones de dólares, provenientes de negocios financieros y de biotecnología, según la revista Forbes.

Nacido el 9 de agosto de 1985 en Cincinnati, Ohio, Ramaswamy es padre de dos hijos y no parece tener mucha experiencia en la política, por lo que es considerado como un “novato” dentro de la escena política estadounidense. De hecho, no es lo que se diría un “político de profesión”, dado que no ha tenido cargos como servidor público.

