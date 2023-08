7-0 sin piedad: Atlético de Madrid se despachó con épica goleada ante Rayo Vallecano

El Atlético de Madrid goleó por 7-0 al Rayo Vallecano en Vallecas, en el partido que cerró la tercera fecha de la Liga española.

Los dirigidos por Diego ‘Cholo’ Simeone llegaron al segundo puesto de la clasificación con siete puntos, a dos del Real Madrid, único equipo con 9 puntos de nueve jugados.

El atacante Antoine Griezmann abrió el marcador en el minuto 3, logrando su primer gol de la temporada, antes de que el neerlandés Memphis Depay (16) y el argentino Nahuel Molina (36) dejasen el choque casi visto para sentencia antes del descanso.

Mientras que, el atacante Álvaro Morata, que entró en sustitución del lesionado Depay, añadió un cuarto gol (73), poco antes del quinto obra del argentino Ángel Correa (79).

Morata fue el único en hacer doblete, en el minuto 84, y Marcos Llorente puso el 7-0 en el marcador en el minuto 86.

¡Qué noche en Vallecas! 🤩

El conjunto ‘colchonero’, que venía de empatar sin goles ante el Betis en Sevilla, adelantó en la tabla al Rayo, que había ganado sus dos primeros partidos ligueros, y que queda en octava posición.

Uno de los aspectos destacados durante el compromiso, fue la petición de los aficionados del Rayo de la dimisión del presidente de la Federación Española de Futbol Luis Rubiales, después de su beso forzado a la jugadora Jenni Hermoso.

Simeone contento con la respuesta del equipo

Al terminar el duelo, Simeone compareció ante los medios y declaró: “Me gustó muchísimo la respuesta del grupo. Habíamos pasado por este resultado contra el Espanyol y nos lastimó, nos empató aquel partido, nos pudo ganar y creo que pudimos aprender de ese partido. El de hoy no lo dejamos de jugar nunca, cómo entraron los cambios y tenemos un equipo competitivo, fuerte cuando tenemos la posibilidad de estar con esa intensidad de la gente que no empieza el partido. Me quedo con la respuesta de los 16 que jugaron”.

Sobre la goleada apuntó: “Interpretamos muy bien el partido. Se veía a la salida que podíamos encontrar lugares donde pesábamos que podíamos hacer daño. Trabajamos muy bien las llegadas de Saúl, De Paul, Griezmann… Tuvimos la contundencia que se necesita para competir fuerte y ojalá que podamos mantener esta fortaleza en el juego. En el global, tenemos un equipo importante y sigo insistiendo con los cambios si entran como hoy”.

❝El partido respondió muy bien a lo que queremos encontrar y buscar en el camino de la temporada, que es tener un grupo fuerte❞



— Diego Pablo @Simeone 🎙

“No lo sabíamos, nos lo comentaron al acabar el partido. No lo valoramos tanto desde ese lugar, con respeto al lugar, hicimos buen partido de fútbol”, contó sobre la goleada como visitante.

Y cerró: “No voy a cambiar por un partido que nos tocó ser demasiado contundentes. El Madrid y el Barcelona son mejores que el resto y nosotros trabajamos para, cuando ellos fallen, estar presentes“.

