Antonela Roccuzzo causa revuelo en Instagram con sensual atuendo total black

La modelo Antonela Roccuzzo es una de las famosas que no descuida sus propios compromisos laborales y personales. La esposa de Lionel Messi modeló en su cuenta de Instagram un sensual look deportivo de una de las marcas con las que trabaja y causó revuelo. No obstante, la reacción de muchos usuarios llamó ampliamente la atención y fueron ellos mismos los que revelaron por qué intentan evitar pronunciarse sobre ella.

Hace unos días hizo una nueva publicación en la famosa red social, donde cosecha más de 36.5 millones de seguidores. En una de las fotos aparece posando de espaldas y en la otra realizó una sutil torsión del cuerpo hacia la cámara para que se le pudiera ver la cara. Su look se robó todas las miradas: eligió un crop top negro, de la marca Alo, con breteles finos regulables y cruzados en la espalda que dejaban una gran cantidad de piel al descubierto. Lo complementó con un short del mismo color.

El look de Antonela Roccuzzo despertó suspiros entre sus fieles admiradores y por el momento ha recibido más de 3 millón de likes y 10,000 cometarios halagadores donde muchos destacan la increíble figura que mantiene la también influencer a sus 35 años.

