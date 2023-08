46 condados de Florida bajo emergencia ante llegada de huracán Idalia este miércoles; tocaría tierra como categoría 3

Cuarenta y seis de los 67 condados de Florida se encuentran bajo declaración de emergencia emitida por el gobernador Ron DeSantis este lunes ante la llegada del huracán Idalia al estado que se espera toque tierra como categoría 3 este miércoles.

El sistema que mantiene vientos sostenidos de 75 mph se intensificará a medida que se acerque al estado hasta llegar a categoría 3, pronosticó el Centro Nacional de Huracanes.

Idalia se convirtió este martes en un huracán y se encuentra a unas 370 millas (600 km) al sur-suroeste de Tampa, mientras avanza en dirección norte a 12 millas por hora (22 km/h).

La estimación apunta a que Idalia podría ser devastadora en zonas de la Costa del Golfo de Florida por su marejada ciclónica de hasta 12 pies y vientos destructivos.

Se espera que la tormenta toque tierra al norte de Tampa, donde el aeropuerto internacional interrumpió labores desde hoy hasta que pase la emergencia.

Antes de que toque tierra, Idalia podría producir tornados hoy por la costa oeste central de Florida y para la noche hacia el norte por la región de Big Bend.

La lluvia copiosa podría provocar inundaciones entre martes y miércoles en porciones de la costa oeste, Panhandle y el sur de Georgia. Para mañana y el jueves, el panorama se extendería hasta el este de las Carolinas. Se esperan entre cuatro y ocho pulgadas de lluvia entre hoy y el jueves.

Aparte del cierre de las operaciones comerciales en el Aeropuerto Internacional de Tampa desde hoy, el edificio del Terminal del Aeropuerto Internacional St. Pete-Clearwater cerrará esta tarde.

Según el reporte de CNN, se han reportado evacuaciones en al menos 10 condados. Estos son: Hillsborough, Franklin, Taylor, Levy, Citrus, Manatee, Pasco, Hernando, Pinellas y Sarasota.

Adicional, distritos escolares en 32 condados ha circulado órdenes de cierre, así como colegios y universidades, incluyendo Florida State University, the University of Florida and Florida A&M University.