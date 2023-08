“Con la edad que tengo, no tengo tiempo para esperar”, Max Scherzer habló sobre su salida de los Mets en el regreso a Citi Field

A mitad de temporada del 2022 Max Scherzer pasó a los New York Mets, pero para mediados de esta campaña el equipo neoyorquino lo cambió a los Texas Rangers por algunos prospectos.

Y este lunes el veterano lanzador volvió a Nueva York para el encuentro entre los Rangers y los Mets. Scherzer comentó un poco sobre su salida del equipo de Queens para MLB.com luego del partido que terminó ganando el equipo texano 4-3 sobre los Mets.

El experimentado pitcher inició agradeciendo la sinceridad de la directiva del equipo neoyorquino a la hora de comunicarle la intención de cambiarlo de franquicia. “Agradezco la honestidad de Billy y Steve. Entiendo el negocio del juego”, comentó Scherzer.

Max Scherzer/Getty Images

Para el inicio de la presente campaña los Mets invirtieron una gran cantidad de dinero en las incorporaciones de José Quintana, Justin Verlander y el propio Scherzer entre otros. Lo que los llevó a ser la nómina más alta en todas las Grandes Ligas.

Sin embargo esta millonaria inversión parece que no tuvo los resultados esperados, pues para la mitad de temporada, los Mets tenían récord negativo e iban en la última casilla de la División Este de la Liga Nacional a casi 20 juegos de distancia. Lo que llevó a la directiva neoyorquina a cambiar de rumbo a mitad de curso, lo que terminó provocando la salida de Verlander y Scherzer por algunos jóvenes prospectos.

Este cambio de rumbo en la organización fue entendido por Max, quien no puso objeción a la hora de no ejecutar su cláusula de no traspaso, la cual estaba estipulada en su contrato.

“La gente de arriba tiene que tomar decisiones difíciles. Al final del día, ellos también están tratando de ganar una Serie Mundial. Especialmente por donde estoy en mi carrera, con la edad que tengo, no tengo tiempo para esperar”, comentó Scherzer.

El derecho de 38 años le vino bien el cambio de equipo, pues en sus primeras 5 salidas con los Rangers el veterano lanzador tiene efectividad de 2.64, 3 juegos ganados y solo uno perdido, 40 ponches y apeas 9 carreras recibidas en 30 innings de labor. Mientras que los Rangers siguen luchando muy de cerca el liderato de la División Oeste de la Liga Americana, donde persiguen a los Seattle Mariners a solo un juego.

