Guillermo Ochoa entregado a triunfar con el Salernitana: “Tengo el deseo de hacer algo extraordinario”

El guardameta mexicano y estrella del Salernitana de la Serie A de Italia, Guillermo ‘Memo’ Ochoa, demostró una vez más lo determinante que puede ser en un partido bajo los tres postes al ser uno de los responsables del empate 1-1 que registró su equipo ante el Udinese este lunes; el jugador fue determinante gracias a la gran cantidad de atajadas que realizó para evitar una goleada.

Esta actuación le permitió demostrar una vez más al portero de la selección mexicana que se encuentra en una importante condición física a pesar de tener 38 años y que todavía tiene todo lo necesario para seguir alcanzando logros en su carrera deportiva que puedan beneficiar al club.

“Hago lo mejor que puedo para mantener la portería en cero. Es la única manera en que puedo ayudar a mi equipo y a mis compañeros. Personalmente me siento bien, física y mentalmente. Tengo el deseo de seguir jugando y hacer algo extraordinario para mi carrera. Estoy muy feliz, tengo una familia detrás que me apoya y que me apoya en lo que hago”, expresó a los medios de comunicación.

Ochoa también detalló que se siente un poco triste por no haber logrado la victoria este lunes ante el Udinese, debido a que sus dos primeros partidos de la temporada con el Salernitana han terminado en empates y todavía siente el deseo de poder lograr una victoria con la que sumen tres puntos de una manera rápida y así mantener mejores posiciones en la tabla de clasificación.

“Lamento que no hayamos logrado encontrar el segundo gol al final del partido, pero ese debe ser el espíritu de cada partido. Trabajamos duro durante la semana para conseguir los tres puntos. No ha sido fácil hoy porque el Udinese es un equipo muy físico, no es fácil enfrentarse a él y creo que al final el resultado ha sido bueno”, concluyó el portero azteca.

El Salernitana actualmente se ubica en la posición número 12 de la Serie A con un total de dos puntos y tres goles a favor; a pesar de esto, el equipo desea buscar victorias que les permitan luchar por puestos para las competencias europeas.

