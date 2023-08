Fernando Ortiz sigue sufriendo con Rayados de Monterrey: “No me gustó cómo jugamos”

Rayados de Monterrey sufrió este fin de semana la pérdida del invicto que registraban en la Liga MX al ser superados por el peor equipo del torneo Apertura 2023, la Máquina de Cruz Azul, hecho que ha puesto en duda la dirección del entrenador Fernando Ortiz y el desempeño del equipo al enfrentar a un nivel con un desempeño tan negativo como los celestes.

La figura que más destacó en este encuentro por parte de La Pandilla fue Esteban Andrada, quien dejó escapar el esférico entre sus piernas para que Cruz Azul pudiera aprovechar para lograr anotar el primer gol del encuentro y así sentir un fuerte respaldo anímico que posteriormente representó la victoria del equipo y sus primeros tres puntos sumados.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro el estratega argentino decidió salir en defensa de Andrada ante la gran cantidad de críticas que recibió por parte de los aficionados; sin embargo, admitió que no le gustó el desempeño mostrado por sus jugadores durante los 90 minutos de partido disputado.

“El análisis rápido, sinceramente, no me gustó cómo jugamos, el responsable soy yo, tuvimos ocasiones para empatar, no me gustó, en el fútbol existen tres resultados, hoy nos tocó perder, el miércoles tenemos otro partido, no me gustó y yo soy el responsable… se perdió, hay que aceptar la derrota y preparar el siguiente partido”, expresó.

Asimismo, Ortiz detalló que del error de Andrada se puede ver mucho peor debido a que es el portero y sus acciones pueden generar goles como el que favoreció a la Máquina de Cruz Azul, por lo que destacó que deben mejorar los errores cometidos en este encuentro.

“Yo no soy de hablar de errores personal, si el error no era de Andrada pudo ser más adelante, el error se viene con varias situaciones; es notorio, sí, pero fue en general, situaciones del partido que nos tocó perder, ahora toca preparar el partido ante Toluca”, agregó.

