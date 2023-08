LA FOTO: Kylie Jenner sale de la peluquería y se deja ver con un crop top blanco y unos short largos de jeans

Kylie Jenner es una de las celebridades que como Sofia Richie, haga lo que haga, siempre impone moda y tendencia. Hace unos meses atrás gracias a ella el bolso de Bottega Veneta “Andiamo” no sólo se hizo viral, éste también se convirtió en la pieza que muchas influencers y creadoras de contenido comenzaron no sólo a comprar sino también a promocionar, así mismo lo explica la creadora de contenido Priscila Scoto en su canal de YouTube.

Por esta razón, no parece tan disparatado creer que esto puede volver a ocurrir con el look con el que fue captada en las calles de Beverly Hills. Según reportó The Grosby Group Kylie regresó de sus vacaciones en Italia y decidió visitar la peluquería, a la salida del establecimiento ésta fue captada luciendo un par de shorts largos de jeans con un crop top blanco, suelto a la cintura.

Después de esta aparición podríamos estar frente al look ideal con el que muchas cerrarán este caluroso verano en California, hay que recordar que el otoño está a punto de empezar entre el 21 y el 23 de septiembre.

Vale agregar que el paparazzi informó que Kylie fue a la peluquería para realizarse un tratamiento capilar y describió su look de la siguiente manera: “lucía unos elegantes shorts, mocasines y una máscara protectora, manteniendo su atractivo y estilo discreto -tan- característico”.

Kylie regresó de sus vacaciones en Italia y se fue derechito a la peluquería. / Foto de Grosby Group. Crédito: Grosby Group

