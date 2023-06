Conoce a Flor de María, la diseñadora de los zapatos que conquistaron a Kylie Jenner y a Jenna Ortega de “Wednesday”

Latina y exitosa, esto y más es Flor de María Rivera, la dueña y creadora de la marca de zapatos Flor de María. El nombre de esta peruana es conocido en el mundo de la moda por muchos aspectos, nombrando algunos podemos decir que la belleza de sus creaciones habla por si misma, tanto que Hollywood también se ha rendido a sus encantos. ¿Hollywood? Sí, Hollywood.

Sobre las alfombras rojas y en los festivales más sonados sus creaciones han caminado y deslumbrado. Famosas como Kylie Jenner, Jada Pinkett, Cameron Díaz y Jenna Ortega, protagonista de la exitosa serie de Netflix “Wednesday”, han posado orgullosas con sus diseños.

Bien lo dijo Matt Damon en su personaje para la cinta “Air”, “Un zapato es solo un zapato hasta que alguien lo viste, y adquiere valor”.

En la actualidad los diseños de Flor de María tienen mucho valor y no hablo sólo del precio o los costos de sus productos, sino por el valor añadido que ella misma les da. Conversamos con esta peruana que antes ya había hecho una carrera de éxito como periodista deportiva. Y nos encontramos con una mujer tan bella como sus diseños.

Flor en esta platica se reconoce humilde ante sus propios logros que ahora está aprendiendo a disfrutar. Y es que empezar una empresa como la suya ha requerido de mucho trabajo sin descanso. Los rezos del Santo Rosario junto a las oraciones y bendiciones de su mamá y sus hermanos son en gran medida parte de su éxito, ella misma lo sabe, lo reconoce, lo siente y lo vive. El valor y el no amilanarse ante los retos y las dificultades le viene también de casa, su papá se lo enseñó y así, en todas las batallas que acepta y pelea, él sigue viviendo en ella y en cada resultado sea bueno o malo porque en todo Flor de María encuentra hoy una enseñanza.

En esta conversación nos reímos mucho al reconocer que con el paso de los años nos estamos convirtiendo en nuestras mamás. Sus enseñanzas no han sido en vano y toda la sabiduría que nos han compartido cayeron en tierra fértil, sin duda.

Su inspiración, una mariposa blanca y la fe

Cuando se tiene la oportunidad de conversar con una diseñadora como Flor es casi de cajón querer saber qué la inspira. Y obviamente se lo pregunté. Fue sumamente delicioso tener aunque sea un retazo sobre la forma en la que sus ojos ven la vida y todo lo que la rodea. “Todo me inspira”, me dijo Flor entre risas. ¡Hasta el sushi!

Es verdaderamente delicioso encontrar en su mirada las maravillas de la vida y entender que no todo es un objeto vacío, carente de vida, sin color o brillo. La creación de Dios por sí misma es inspiración para Flor de María.

Mientras hablábamos, ella en su jardín, tomándose un café, yo en casa frente a la grabadora también con café en mano… una mariposa blanca la visitó. ¡Una mariposa! Su emoción y el significado que hay detrás habla de la magia que hay en ella, misma que luego como un espejo refleja en todo lo que hace.

La mariposa sin duda ha sido parte de lo que acercó los caminos de Flor y el mío. Ambas fuimos fans de La Casa de los Famosos 3 y Madison Anderson nos conquistó al punto de que ambas nos reconocemos fans de la boricua. Y sí, si alguien vio esta temporada sabrá que la mariposa define e identifica a la ganadora del reality de Telemundo.

Dios ha sido parte indiscutible del éxito de Flor de María. Dios es parte de ella misma como su familia. A él acude en momento de incertidumbre y en él se recuesta cuando más necesitada se encuentra. Los cimientos de si misma están puestos en él y en las oraciones de las personas que tanto ama.

Todo esto la lleva ser agradecida. La celebridades hispanas también le han permitido a su marca posicionarse. Famosas como Adamari López son no sólo clientas sino también amigas e inspiración. Alejandra Espinoza, Chiquibaby, Pamela Silva, Elva Saray, Madison Anderson, Jessica Carrillo, Myrka Dellanos, Ana Bárbara y Roselyn Sánchez… son sólo algunas de todas estas famosas que admiran y confían en su talento. Ella son sin lugar adudas algunas de las celebridades que con sus diseños se han sentido únicas, bellas, hermosas y poderosas. View this post on Instagram A post shared by FLOR DE MARIA (@flordemariacollection)

