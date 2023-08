Raúl de Molina compartió su rutina de 45 minutos diarios para tener un “cuerpo hot”

El presentador de televisión Raúl de Molina de manera constante en el programa ‘El Gordo y La Flaca‘ habla del tratamiento médico al que decidió someterse para bajar algunas libras y así mejorar su calidad de vida debido a que lo han estado inyectando desde hace aproximadamente un año. Sin embargo, en la cuenta oficial de Instagram del espacio de entretenimiento explicó el deporte que practica.

Raúl también ha demostrado lo mucho que le importa estar bien. Por ello, decidió inscribirse en clases de natación para adelgazar un poco más rápido, hecho que lo lleva a repetir su rutina por cinco días semanalmente durante casi una hora.

“Nuestro gordito @rauldemolina comparte su rutina diaria y no tiene nada que envidiarle a #BadBunny #SiComoNo”, fue el mensaje que acompañó el video que compartieron en la red social de la camarita, donde superan los cinco millones de seguidores. A su vez, añadieron que: “Mi rutina 5 días a la semana 45 minutos al día para mantener este cuerpo HOT”.

Los internautas se tomaron el tiempo para opinar sobre el avance del presentador de noticias en el mundo del entretenimiento, y es que varios le aplaudieron el hecho de querer seguir mejorando para él mismo, mientras que otros simplemente se dedicaron a criticarlo por como luce.

“Lo está haciendo bien, se le nota, siga adelante rendirse no está permitido”, “Este hombre detrás de cámaras es prepotente y grosero. Nada que ver con lo que demuestra en la tv”, “Es el hombre más ridículo que he visto en mi vida”, “Se le nota en cámara que es pesado… Y no hablo de libras”, “¿Y por qué no baja si nada tanto?”, “Lo felicito por no rendirse .Esa es la actitud, saludos”, “Liberen a Willy”, “Excelente e inteligente actitud, la natación es lo máximo”, “Dios le siga llena de salud. Esa es la actitud”, “Hola Raúl, el ejercicio más completo, ves la natación, excelente”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Sigue leyendo:

· Raúl de Molina sorprende a sus fans con su impactante pérdida de peso

· Raúl de Molina envió un mensaje a Carlos Calderón tras su debut en ‘Hoy Día’

· Raúl de Molina releva detalles del presunto romance de Rauw Alejandro: “Me viene de muy buena fuente”